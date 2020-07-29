通緝男2樓衝8樓...坐女兒牆喊：不想生日被抓　女友拿飲料勸降

▲桃園警分局29日在桃園區欲拘捕毒品通緝中林姓男子到案，但林男見員警上門狂奔至8樓女兒牆企圖跳樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局29日上午根據線報前往春日路某大樓查緝林姓通緝犯，林男見員警臨檢，立即從2樓住家狂奔至8樓，但因無處可逃居然攀爬至女兒牆上企圖跳樓，員警好心勸告，林男聲稱今天是他生日不想被抓，其女友後來趕到，帶著飲料親情喊話後，林男才放下心防，配合員警拘提移送桃檢歸案。

桃園警分局埔子派出所員警，今天上午10時在春日路某棟大樓拘提因毒品案遭桃檢通緝的40歲林姓男子，員警在林男2樓住家敲門表明身分，林男立即狂奔至8樓逃逸，到8樓後發現無路可逃，索性攀爬至女兒牆上揚言跳樓拒捕。

▲桃園警分局29日在桃園區欲拘捕毒品通緝中林姓男子到案，林男女友到場親情喊話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警試圖安撫其情緒，林男宣稱「今天是他生日，不想在生日這天被抓」，員警勸其不要激動，尤其不要在生日當天做傻事，還說會請他吃蛋糕，警方是公事公辦，隨後打電話給林男母親與女友到場勸說，未久，林男女友帶飲料到場，經過一番親情喊話，林男態度軟化卸下心防，同意配合員警拘提，依毒品罪嫌解送桃園地檢署歸案。

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