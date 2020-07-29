網傳「泰籍移工染疫足跡」假的啦！　桃市府：散布恐觸法

▲針對網路傳聞，泰籍移工確診個案曾涉足市內多處地點，市府新聞處29日指出，網傳足跡皆為未經證實訊息，呼籲民眾不要傳發以免觸法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日網路與Line通訊軟體上流傳泰籍移工確診案在桃園市境內移動足跡傳聞，桃園市新聞處29日指出，中央流行疫情指揮中心仍在調查其移動足跡，網傳的各項移動足跡皆為未經證實之假訊息，也非正式對外發布資訊，後續將由中央流行疫情指揮中心統一公布疫調與其活動史，籲請民眾不要轉傳，以免觸法。

最近網路傳言，泰籍移工確診個案曾在桃園市某車站、商圈與大賣場等地出現，請大家小心保護自己….

市府新聞處處長詹賀舜表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科3百萬元以下罰金或3年有期徒刑，民眾若接獲來源不明的疫情訊息，切勿隨意轉傳。

詹賀舜強調，目前疫情尚未結束，市府保持高度警戒，相關局處皆以高標準程序處理中，有關桃園市防疫重要資訊，市府會透過市府官方網站、市府Line官方帳號、市長臉書與《桃園事臉書粉絲專頁》等管道公布正確資訊，請市民朋友留意。

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