好市多內用區全面回歸！餐具改可重複使用　網憂：再次挑戰台灣人性

▲好市多內用區回歸！餐具改可重複使用，網憂「再次挑戰台灣人性」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）在今年3月考量新冠肺炎疫情，撤掉熱食內用區，而近來台灣疫情緩解，今（27）日全台門市全面恢復內用桌椅，餐具也改成可重複使用的不鏽鋼刀叉，讓網友也議論紛紛「又要被大媽A走了⋯」「好市多再次挑戰台灣人性」、「感覺會被可樂杯裝洋蔥的人拿走」「好市多一定直接開做餐具的工廠，不然會補貨來不及被拿走的」。

網友今（27）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文分享，提到新竹好市多的熱食區桌椅回來了，而內用餐具也改成能重複使用的餐具，感覺好陌生。PO文也引發大批網友討論，有人認為「覺得環保很棒！」、「還是自備比較好」，也有人擔憂「還在防疫期間，這樣不妥吧」、「有人在餐具區咳嗽打噴嚏就好玩了」、「我才不敢用，刀叉衛生有疑慮」、「建議加上防塵蓋和旁邊放乾洗手吧」。

不過更多人擔心的是餐具的「失竊率」，紛紛說「早該這樣做了，只是怕被A光」「又要被偷了！」、「過沒多久餐具就被拿光光了」、「人性實驗」、「好市多再次挑戰台灣人性」、「開始擔心餐具的安危」、「門口要裝金屬探測器」、「這樣很好，很環保 可是怕有一些貪小便宜的人」、「大媽超愛偷」、「奧客不分男女老少」。

對此，好市多也向《ETtoday新聞雲》證實，考量疫情緩解，內用區桌椅已在27日全面回歸，全台門市都恢復設置。而餐具改成可重複使用，主要是依循政府的規定，為了環保，內用不提供一次性餐具。至於會不會擔心被有心人士拿走？好市多則說「我們還是相信會員」。