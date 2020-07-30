　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗是生物國防！台大教授批指揮中心缺專業：只會「鎖國」派大學生就好了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」。台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春（圖／記者林育綾攝）

▲台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春擔憂國內疫苗研發困境，批評政府如果防疫只是會「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣被讚為國際上的「防疫模範生」，不過有部分學者專家擔憂只是因為「鎖國」讓上半場表現好，很可能「小時了了，大未必佳」，尤其已經有些國家出現第二波反撲，而我國國內的三大疫苗廠如今因法規問題，都還沒開始進行第一期臨床實驗。台大教授金傳春也批台灣對疫苗沒有長遠的人才發展規劃，「我要是小英，根本都睡不著覺！」還說指揮官都沒專業背景去思考這些，如果只是會「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了

台灣預防醫學學會理事長陳宜民今（30）日特別召開「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」，邀請產官學界代表討論目前台灣疫苗發展的瓶頸與解決之道，他表示其實第一波都疫情還沒結束，仍在持續，也沒有所謂的第二波，而疫苗研發應該是整個「地球村」要合力的工作，不分黨派與國界。

請繼續往下閱讀...

他們提到，目前新冠肺炎疫苗領先群的牛津大學與AZ聯盟、輝瑞攜手BioTech與Moderna，近月前期臨床相繼傳出效果達標訊息，最快年底就可問世；反觀台灣三家疫苗大廠，國光、聯亞、高端，目前受限於資源及法規，都還沒開始進行第一一期人體臨床，擔心在國際舞台上的競爭空間，「如果國外疫苗先發展出來，台灣是否可以也可以搶得到供大眾施打？」

台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春也說「疫苗是國家的生物國防」，但現在看指揮中心都沒在談疫苗，真的很令人擔心，而他國的指揮官都派出對於病毒、感染研究有背景的防疫官，對這方面較有觀念，但我國對於疫苗也沒有長遠的人才、發展規劃，「我要是小英，我根本都睡不著覺！」還說高階長官都沒專業背景去思考這些，如果防疫政策只是要「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了。

▲▼「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」聯亞生技藥業營運長彭文君說明目前疫苗研發困境。（圖／記者林育綾攝）

▲聯亞生技藥業營運長彭文君，說明目前在我國疫苗研發遇到的困境。（圖／記者林育綾攝）

而國內三家疫苗廠的代表，今也出席說明目前疫苗研發困境，尤其是補助資金不足、相關法規未鬆綁，造成研發困難，進度落後。其中聯亞生技藥業營運長彭文君也提到，政府對廠商的補助，並未對外宣稱的這麼多；而現在很多疫苗開發跑在前面的國家，都是政府有大力協助，希望台灣政府也能多支持，「因為這不只是廠商的責任」，不能因為覺得沒有疫情，就覺得為什麼要開發，「如今疫情控制好是因為封鎖的關係，如果哪天爆發，國外不供應疫苗、國內也無法自給自足，是非常危險的事」

他提到，6月已經遞交第一波送件申請，希望法規可以支持，8月就能進行臨床實驗。彭文君表示對於產能有信心，相信在國際上有優勢，但臨床實驗方面要趕快進展，只有產能沒有用，還要驗證安全、有效才行。

而食藥署藥品組副組長吳明美也回應，目前全國長官、學研都非常關心疫苗研發狀況，今天對於業界的心聲也聽到了，也一一紀錄，而食藥署在疫苗研發上，也提供廠商免費的專案諮詢輔導、滾動式審查，幾乎是隨到隨審，業者若需要也可以馬上開會，過去就曾在假日臨時開會，同時也會派人駐場監製，了解疫苗製作過程，並提供動物實驗協助、疫苗臨床教育訓練。只是在安全上，食藥署必須要嚴格把關，畢竟2、3千萬人口要施打，這安全一定要注意。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
銀行理專投資慘賠　「盜客戶1.1億」幫自己還債
19歲男患罕見癌症　拖7個月就診…醫曝這徵兆要小心
快訊／羈押311天交保…連千毅滿臉鬍渣：先去看爸媽
快訊／曾文惠步出翠山莊　再赴北榮探視李登輝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

不找零就暴走開罵！「退貨要券」更氣人　收銀妹吐苦水：三倍券養出奧客

請大家協尋！世新大學教授「台中母親驚傳失蹤」　當晚身穿白衣、白褲

填台大電機棄資工被罵慘！大學長「2科系都讀過」經驗談...理科老鳥戰翻了

台灣有多少新冠隱形感染者？學者估出驚人數字：將成社區感染源

小強盤旋房間「竄出鬼火」　她見稀客崩潰：一堆很美！網歪樓：電力剩2格

連5個月一房難求！澎湖「國慶連假都已滿房」　幸運客2個月前訂才有得住

「要他們累死嗎 」！外籍來台就醫陳時中保證無毒　網聲援醫療人員：這次不挺了

高雄「農藝童樂會」8/1登場！水上浮船、冰淇淋DIY　一起FUN「水花假期」

台大前教授王曉波今晨辭世　享壽77歲

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

不找零就暴走開罵！「退貨要券」更氣人　收銀妹吐苦水：三倍券養出奧客

請大家協尋！世新大學教授「台中母親驚傳失蹤」　當晚身穿白衣、白褲

填台大電機棄資工被罵慘！大學長「2科系都讀過」經驗談...理科老鳥戰翻了

台灣有多少新冠隱形感染者？學者估出驚人數字：將成社區感染源

小強盤旋房間「竄出鬼火」　她見稀客崩潰：一堆很美！網歪樓：電力剩2格

連5個月一房難求！澎湖「國慶連假都已滿房」　幸運客2個月前訂才有得住

「要他們累死嗎 」！外籍來台就醫陳時中保證無毒　網聲援醫療人員：這次不挺了

高雄「農藝童樂會」8/1登場！水上浮船、冰淇淋DIY　一起FUN「水花假期」

台大前教授王曉波今晨辭世　享壽77歲

蘇貞昌拍板整合電子支付　未來可存外幣

大無限樂團前成員涉毒遭捕！　女主唱伴都美子痛心飆粗口大罵

Sony「Vision-S」電動車抵達東京開發　年底進行道路測試！

王輝盃／能仁松山2連勝　黃萬隆盼球員展全力以赴態度

「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

開FK8遇「15惡霸狠瞪」擋車前！車主無奈不敢過...網笑：真的鴨力山大...

《DD52》選手表現「優雅美」　納豆：滿分13，我給25！

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

一銀董座廖燦昌書面請辭　財部尊重

羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

李登輝病到無法出院！　醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

好市多奧客全家族　逼員工交「插畫收據」

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路

更多熱門

相關新聞

護理師PO「好不了的手」　一張照網毋甘

護理師PO「好不了的手」　一張照網毋甘

儘管後防疫時代來臨，但對醫護人員來說仍不能鬆懈，所有的防護措施都得要做好。一名女護理師日前在臉書《爆怨公社》貼出一張照片「這是護理師的手」，說她現在還是每天用酒精消毒手，還戴有粉手套，造成手又乾又癢又脫皮，擦護手霜也沒有用。照片一出，其他網友都相當不忍心，「辛苦了，十分偉大。」

吳尊友：大連等三地疫情有共通點

吳尊友：大連等三地疫情有共通點

南韓29日起把中國列為低風險國家

南韓29日起把中國列為低風險國家

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

國策院：第二波疫情會像海嘯襲來

國策院：第二波疫情會像海嘯襲來

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情台灣防疫疫苗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面