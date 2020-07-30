疫苗是生物國防！台大教授批指揮中心缺專業：只會「鎖國」派大學生就好了

▲台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春擔憂國內疫苗研發困境，批評政府如果防疫只是會「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣被讚為國際上的「防疫模範生」，不過有部分學者專家擔憂只是因為「鎖國」讓上半場表現好，很可能「小時了了，大未必佳」，尤其已經有些國家出現第二波反撲，而我國國內的三大疫苗廠如今因法規問題，都還沒開始進行第一期臨床實驗。台大教授金傳春也批台灣對疫苗沒有長遠的人才發展規劃，「我要是小英，根本都睡不著覺！」還說指揮官都沒專業背景去思考這些，如果只是會「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民今（30）日特別召開「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」，邀請產官學界代表討論目前台灣疫苗發展的瓶頸與解決之道，他表示其實第一波都疫情還沒結束，仍在持續，也沒有所謂的第二波，而疫苗研發應該是整個「地球村」要合力的工作，不分黨派與國界。

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他們提到，目前新冠肺炎疫苗領先群的牛津大學與AZ聯盟、輝瑞攜手BioTech與Moderna，近月前期臨床相繼傳出效果達標訊息，最快年底就可問世；反觀台灣三家疫苗大廠，國光、聯亞、高端，目前受限於資源及法規，都還沒開始進行第一一期人體臨床，擔心在國際舞台上的競爭空間，「如果國外疫苗先發展出來，台灣是否可以也可以搶得到供大眾施打？」

台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春也說「疫苗是國家的生物國防」，但現在看指揮中心都沒在談疫苗，真的很令人擔心，而他國的指揮官都派出對於病毒、感染研究有背景的防疫官，對這方面較有觀念，但我國對於疫苗也沒有長遠的人才、發展規劃，「我要是小英，我根本都睡不著覺！」還說高階長官都沒專業背景去思考這些，如果防疫政策只是要「鎖國」的話，派一個大學生去鎖就好了。

▲聯亞生技藥業營運長彭文君，說明目前在我國疫苗研發遇到的困境。（圖／記者林育綾攝）

而國內三家疫苗廠的代表，今也出席說明目前疫苗研發困境，尤其是補助資金不足、相關法規未鬆綁，造成研發困難，進度落後。其中聯亞生技藥業營運長彭文君也提到，政府對廠商的補助，並未對外宣稱的這麼多；而現在很多疫苗開發跑在前面的國家，都是政府有大力協助，希望台灣政府也能多支持，「因為這不只是廠商的責任」，不能因為覺得沒有疫情，就覺得為什麼要開發，「如今疫情控制好是因為封鎖的關係，如果哪天爆發，國外不供應疫苗、國內也無法自給自足，是非常危險的事」。

他提到，6月已經遞交第一波送件申請，希望法規可以支持，8月就能進行臨床實驗。彭文君表示對於產能有信心，相信在國際上有優勢，但臨床實驗方面要趕快進展，只有產能沒有用，還要驗證安全、有效才行。

而食藥署藥品組副組長吳明美也回應，目前全國長官、學研都非常關心疫苗研發狀況，今天對於業界的心聲也聽到了，也一一紀錄，而食藥署在疫苗研發上，也提供廠商免費的專案諮詢輔導、滾動式審查，幾乎是隨到隨審，業者若需要也可以馬上開會，過去就曾在假日臨時開會，同時也會派人駐場監製，了解疫苗製作過程，並提供動物實驗協助、疫苗臨床教育訓練。只是在安全上，食藥署必須要嚴格把關，畢竟2、3千萬人口要施打，這安全一定要注意。

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