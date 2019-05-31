自閉童搭車！無知大媽辱「會亂打人的神經病」…他低下頭默默顫抖掉淚

▲自閉症男童搭地鐵卻遭到無知的媽媽們羞辱。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「他又沒有傷害任何人，為什麼媽媽們要這樣教自己小孩？」香港一名網友表示，近日搭乘地鐵時，看到一名大約10歲的自閉症男童和他的姐姐一同上車，不久後就看見一群媽媽羞辱男童是「會亂打人的神經」，要孩子們別靠近。男童聽完後當場默默顫抖掉眼淚，並且咬著自己的手指壓抑悲傷情緒。

這名網友在臉書社團「生仔要考牌系列」指出，「我在孩子們的放學時間搭地鐵，看見一個姐姐拖著一個類似自閉症的10歲男童上車，不久後車廂內有一群大媽突然對自己的小孩喊，『他（自閉症男童）肯定是神經病，不要靠近他！』小孩問說，『他為什麼是神經病？』媽媽則回，『因為他等下就會跑過來打你啦！』。」

▼不少自閉症孩童都受到社會上的指指點點。（示意圖／翻攝自pixabay）

那群孩子們聽完後，紛紛像看到鬼一樣立刻躲開男童。男童似乎聽得懂自己受到羞辱，便不開心地咬著自己手指，忍住不敢大叫，眼淚也在此時默默滑了出來，一旁的姊姊見狀後不斷要他冷靜，但他只是一直顫抖，不明白是不是做錯了什麼，才讓這節車廂瞬間空蕩許多。

原PO悲憤地質疑家長的教育方式，「我不是什麼聖人，但媽媽們真的有必要這樣教自己的孩子？男童又沒妨礙到你們。」許多網友看完也都深感同情並且在底下回應，「無知的大媽才是神經病」、「男童一定很傷心，希望他別傷害自己」、「弟弟應該感覺無辜，只好靠意志力忍耐」、「拜託媽媽們可以多讀點書嗎？不要秀下限」、「護子心切也太過頭…」。