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影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光

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記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北市大安區去年6月27日發生一起嚴重車禍！一名27歲的吳姓女子下班騎著YouBike準備回家，行經臥龍街巷弄時，卻遭後方一台銀色休旅車猛撞慘死。檢方初步調查，肇事的45歲梁姓駕駛，因急性腦中風讓車輛失控，不過查看監視器畫面發現，梁男曾有意識轉動方向盤，台北地檢署28日依過失致死罪嫌起訴梁男。

▲▼北市汽車追撞2騎士　騎YouBike女無生命跡象送醫搶救。（圖／記者張君豪攝）

▲休旅車失控爆衝追撞2名騎士，其中騎YouBike的女子送醫宣告不治。（圖／記者張君豪攝）

案發當時，梁男開著休旅車行經臥龍街方向，卻失控往前暴衝，撞上吳女和一名女機車騎士，吳女倒地後，休旅車更直接輾過，警方到場後，吳女已無生命徵象，送醫後宣告不治，而另一名女騎士則幸運逃過一劫，僅受輕傷。

▲休旅車未減速追撞前車，造成一名騎單車婦女送一不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發當時監視器畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

檢方指出，肇事前幾分鐘，梁男就有擦撞路邊車輛暫停，從監視器可看，後煞車燈有亮，可見梁男有踩著煞車，前輪曾左右原地擺動，能得知他在試圖操控方向，此外車子更一度倒退，煞停後繼續往前開，便撞上剛繞到車子前面的吳女。

檢方認為，梁男在肇事前，應該已經知道自己身體出狀況，仍執意駕車，有應注意未注意的過失責任，且經調查梁男無相關病史，因此依過失致死罪將梁男起訴。

吳女其實有一名論及婚嫁的工程師男友，案發隔天，原本是男友準備要求婚的日子，怎料，婚戒都準備好了，卻因為一場車禍2人天人永隔；簡姓男友接獲噩耗時，更曾悲痛表示，平時固定會接送女友上下班，當天剛好要自己去健身房，不常騎單車的女友才會自己騎著YouBike回家，沒想到竟會遭撞輾身亡。

▼簡男原本已經準備求婚，怎料女友卻遇上這場死亡車禍。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼吳姓女工程師騎車下班途中遭休旅車駕駛衝撞，當場輾斃送醫宣告不治。（圖／翻攝當事人IG）


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