落網命運差很大！連千毅出N招「求交保」都被打槍　律師搖頭：近乎弱智

▲連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄2019年底發生「直播主之亂」，而主角之一的連千毅落網後，在審理期間一直苦求交保，為此花招百出，甚至表示要捐100萬元做公益。一審結果近日宣佈，連千毅被重判7年徒刑，不過他卻有個好消息，就是能夠以450萬交保回家。

據《自由時報》報導，連千毅和「大仁哥」鄭又仁去年先後落網，但命運卻大不同，法官裁定後者35萬元交保。連千毅被押期間動作不斷，認為旗下小弟不夠義氣，把罪都推給他，透過律師放話要告偽證罪，之後又打溫情牌，懇求法官讓他交保，照顧妻子和2名年幼孩子。

此外，連千毅還曾在法庭上帶著4張手寫稿紙，「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」等，甚至表示要捐100萬元做公益。不過策略都不成功，還被律師當法官面痛罵，「表現近乎弱智、低能」，希望法官諒解其被押多月，情緒不穩。

▲連千毅。（資料圖／記者洪正達攝）

連千毅在29日一審判決7年有期徒刑，不過他卻有個好消息就是能夠以450萬交保回家，但是目前根據掌握，他還得在監獄當中多待一個晚上，因為合議庭29日下午5點18分做出裁定，連的律師葉銘進表示時間似乎有點太晚，所以一時間要籌出450萬得花點時間，已經決定30日一早才會到高雄地方法院進行相關交保程式。

高雄地方法院表示，經合議庭評議後，認為在押被告連千毅、謝育全、鍾富賢、張瑛桔如能提出一定金額擔保並遵守一定事項，應無繼續羈押之必要，而審酌各被告之生活狀況、經濟狀況等情，命被告連千毅、謝育全各具保新台幣450萬元、100萬元後停止羈押，交保後禁止對本案相關人士為恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。

回首2019年9月，因一名女子在臉書PO文，提及自己多年前曾遭連千毅恐嚇，鄭又仁看到後在底下留言聲援，不料卻因此遭到連的小弟嗆聲，雙方在網路上爆發激烈口角。

當時鄭又仁還譏諷「連董來、連董去，笑死人」，雙方的衝突也進一步擴大到現實中，導致高雄市一連3天發生砸車、開槍、砸店等暴力事件。由於連、鄭2人都是小有名氣的直播主，也因此遭定調為「高雄直播主之亂」。