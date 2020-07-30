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羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

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▲▼連千毅入監311天，相比之前意氣風發的模樣，如今身形消瘦許多。（合成圖／翻攝連千毅臉書、記者吳奕靖攝）

▲連千毅入監311天，相比之前意氣風發的模樣，如今身形消瘦許多。（合成圖／翻攝連千毅臉書、記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達、黃子倩／高雄報導

連千毅在羈押311天後，30日以450萬交保，並被限制住在新北市居所。對此，他走出看守所後，向粉絲保證，將會於半個月後復出，而被問及會先做什麼事時，連則表示，會先去看爸媽。此外，從畫面可見，連千毅的面容看起來有些憔悴，身形也比先前還要消瘦，而他也在3名黑衣人的陪同、雙B名車的護衛下離開看守所。

據了解，連千毅日前的食慾就就沒有很好，在1月出庭的時候，身形就已經比過去還要小了一號，神情看起來也較為憔悴，當時出庭的時候，連千毅也跟法官說這一兩個月容易有恍神的情況。此外，當時，連千毅也在牢裡過年，外加上禁見的緣故，所以過年前家屬也無法進入探視，這更讓連千毅當時的心情更加沉悶，身形也因此消瘦不少。

▲▼連千毅交保步出高雄二監。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅交保步出高雄二監。（圖／記者洪正達攝，下同）

另外，從畫面可見，連千毅30日交保快閃離開時，穿著一件黑色T恤、黑色長褲，雖然臉上都是鬍渣，身形也明顯消瘦，但看起來心情已經變得比較輕鬆，而他也表示，將會於半個月後復出。另外，在被媒體問及是否會先去看老婆時，連千毅也表示，會先去看爸媽。

▲連千毅30日交保後離開看守所。（圖／記者洪正達攝）

▲▼連千毅交保步出高雄二監。（圖／記者吳奕靖攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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