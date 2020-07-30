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月老偏心啦！「最容易脫單」的星座TOP4　為什麼愛情都降臨在他身上？

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▲▼脫單,月老,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲人人都希望被月老眷顧、能遇到合得來的另一半。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

為什麼有人很容易脫單、空窗期短，有的人偏偏就如同荒漠中的玫瑰一樣，久久不見雨水滋潤，究竟是性格影響還是魅力加持，又或是月老根本偏心呢？《星座好朋友》整理出12星座中最容易脫單的四個星座，快來看看月老為什麼特別愛他們？

TOP1　射手座

射手座其實很有戀愛天賦，在茫茫愛情海中也特別搶手，不管你是剛認識射手，還是已經認識他很久，都還是會被他的魅力吸引，內在跟外在都魅力十足，而射手對於感情不強求也不排斥，只要在對的時間遇到對的人，感覺一來隨時都能脫單！

▲▼脫單,月老,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP2　巨蟹座

巨蟹本身的個性其實不是太容易脫單，但是卻具有脫單的魅力，他們的心態一直都保持得相當平和，不會有很難達到的高標準，也因為這樣，只要遇到感覺對的人，就能勇敢迎接愛情，也不排斥給彼此發展的機會與空間，如此真誠、不眼高手低，自然容易遇見真愛。

▲▼脫單,月老,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP3　牡羊座

性格直爽外向的牡羊座，很願意接觸不同的環境跟人群，這個前提就大大增加了他們遇上桃花的機率，加上牡羊本身是衝動派，一但有了欣賞的對象就會衝衝衝，緊緊跟著、絲毫不讓桃花有逃走的機會，所以脫單對他們來說，也不會是一件難事。

▲▼脫單,月老,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

TOP4　獅子座

獅子座一向敢愛敢恨，只要是有了喜歡的對象就會勇敢追愛，覺得沒什麼好怕的，不過能讓獅子座喜歡上的對象，一定也是足夠優秀，所以對獅子來說，不會有不敢追的對象，只怕沒有人出現，一但遇到了，他們當然也沒什麼好猶豫，所以獅子座根本可以說是隨時都做好的脫單的準備啊！

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關鍵字：

脫單月老星座星座好朋友

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