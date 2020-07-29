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「4星座」下半年婚運超強！不排除閃婚…「好孕氣」也將降臨

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▲「4星座」不排除閃婚的可能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）▲處女座「好孕氣」就快降臨。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲「4星座」下半年婚運超強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

2020年已經進入下半年，你（妳）脫單了嗎？知名命理專家艾菲爾在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」發文指出，有「4星座」下半年婚運超強，只要有人求婚就會嫁，不排除閃婚甚至懷孕的驚喜。無論你是單身還是有伴侶都在未來下半年「好孕雙雙報到」，老師也提醒說，要同時參考太陽和上升。

TOP4. 金牛座
 金牛座桃花在下半年內「好孕雙雙報到」。受到守護星維持「順行」的影響，無論是單身或有伴，閃婚的機率都特別大，甚至是驚喜懷孕，特別是適婚年齡者，心想事成的機會最高，一段長久穩定的愛情很快就要降臨，而想要寶寶的金牛座，也能順利獲得好運。

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▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲金牛座的朋友下半年閃婚的機率很大。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

TOP3. 巨蟹座
 巨蟹座到2020年底前容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。下半年大吉星「木星」在婚姻宮恢復順行，這份愛情能量能使人魅力大增，桃花不斷的到來，即使標準再高，也能如願從中挑選出理想型，並以結婚為前提交往，很有可能在年底年就互許終身，只要彼此繼續堅定信念，最後身邊所有人都會獻上祝福，而陽曆9、12月是巨蟹座最佳愛情月。

TOP2. 天秤座
 下半年是天秤建立家庭的最佳時機，不僅有守護星，還有愛情吉星的「金星」加持，無論有伴或單身，想成立屬於自己家庭的念頭特別強烈。如果剛好單身，你將會認識一位既魅力又優雅的成熟對象，完美合乎你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂了；有伴的則不要心急，你的另一半已經偷偷籌備婚事了，彼此的甜蜜家庭夢想很快就能實現，而陽曆8、11月是你最佳愛情月。

TOP1. 處女座
 處女座下半年的愛情很快就能穩定下來，幸福就要降臨，幸運之星「木星」很快就要在你的愛情宮恢復順行了，帶來穩定甜蜜的愛情能量，無論是單身、有伴者，你的愛情即將要修成正果。單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並不是典型高富帥，但卻把整顆心都掏給你，且願意給承諾，讓你享有滿滿的安全感；有伴者很快就能定下彼此，且木星進入「愛情宮」也代表有子女運，好孕氣很快就會降臨，而陽曆9、10月是你最佳愛情月。

▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲處女座的幸福就要降臨了。（圖／翻攝PAKUTASO）

【下半年有人求婚你就嫁星座】 2020只剩下不到一半，你的愛情目前有著落嗎？今天艾菲爾老師要來公佈下半年婚運最強、有人求婚妳就嫁的星座，來看看自己能不能得到月老眷顧吧！請同時參考太陽、上升。 第四名、金牛座 下半年，金牛的桃花、好孕雙雙...

塔羅牌老師艾菲爾发布于 2020年7月28日周二

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