　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想脫單快把握！內政部辦單身聯誼　7/29受理報名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲內政部當月老，要辦單身聯誼活動。（示意圖／pixabay）

記者黃巈禾／台北報導

為鼓勵國人適齡婚育，內政部8月29日起，將舉辦13梯次「Let's愛在這一刻」單身聯誼活動，總共男女各有600個名額，前3梯次於7月29日開始受理報名，只要年滿20歲以上、在台設有戶籍的單身者都可報名，有意願的單身者記得把握機會。

內政部表示，去年舉辦的單身聯誼活動，民眾報名非常踴躍，參加的民眾到目前為止，已有5對結為連理，為回應大家的熱切期待，今年繼續舉辦13個梯次單身聯誼活動，自7月29日中午12點起，第1、2、3梯次將開始受理線上報名。

今年活動相當多元有趣，包含乾燥花DIY、料理烘焙、實境解謎、部落之旅等各種主題，有1日遊，也有2日遊的行程。費用1日遊1,200元、2日遊3,600元，最早的第1梯次是8月29日台中1日遊，最晚是第13梯次11月21日至22日宜蘭2日遊。

內政部強調，透過公辦聯誼，希望可以增加單身男女互動認識交往機會，締結良緣，落實推動願婚、樂生、安心養的人口政策，為我國結婚率及生育率注入新契機，歡迎單身者把握機會報名參加，詳情請上「內政部109年『Let's愛在這一刻』單身聯誼活動」專屬網頁（https://sweethome.moi.gov.tw/love109）瀏覽查詢。

▼內政部辦單身聯誼。點圖可放大。（圖／內政部提供）

▲▼內政部辦單身聯誼。（圖／內政部提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
財神爺託夢「威力彩7數字」：這組一注獨得　網一看獎號笑了
威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法
潘瑋柏宣布閃婚「先報告楊丞琳」！她一聽落淚...現場情況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言！盼眉蓁回家的反動員

心繫市政想提前開工！盧秀燕28日「輪椅現身」市政會議：希望別嚇到

想脫單快把握！內政部辦單身聯誼　7/29受理報名

童振源專訪／不花一毛錢　用13個Line群組打通台泰關係

童振源專訪／37支Line專線串起全球僑胞　著手推二代僑胞卡

尼加拉瓜駐台13年大使已免職　外交部：正常輪調將另派新大使

中國搜救機穿越台海中線　空軍：嚴密監控

柯文哲5年換11位發言人　王世堅：當花瓶擺設用的啦！

「罷免王浩宇」八一集結誓師　開啟第二階段行動「就是要罷伊」

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言！盼眉蓁回家的反動員

心繫市政想提前開工！盧秀燕28日「輪椅現身」市政會議：希望別嚇到

想脫單快把握！內政部辦單身聯誼　7/29受理報名

童振源專訪／不花一毛錢　用13個Line群組打通台泰關係

童振源專訪／37支Line專線串起全球僑胞　著手推二代僑胞卡

尼加拉瓜駐台13年大使已免職　外交部：正常輪調將另派新大使

中國搜救機穿越台海中線　空軍：嚴密監控

柯文哲5年換11位發言人　王世堅：當花瓶擺設用的啦！

「罷免王浩宇」八一集結誓師　開啟第二階段行動「就是要罷伊」

徐睿知、Irene雙女神穿同款白洋裝尬仙氣　一個「優勢」定勝負

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

飯店推父親節優惠！1折價入台北凱撒　台北美福推買一送一

《全面啟動》10周年版確定撤檔！　無限期延後上映

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

馬英九為她提前　「秘密行程」曝光

蔡英文問三倍券怎花　陳其邁回應被讚爆

「講假話胸部變小」李眉蓁「她不假仙」

柯文哲轟前瞻4200億　台北拿20億「乾脆不要給我」

李眉蓁造勢空拍　網解析跟韓流差別關鍵…

前立委：拯救國民黨靠民進黨這招

李眉蓁婆婆稱講假話「胸部會變小」　王婉諭抨擊：受夠低俗的爛玩笑！

一席話KO藍白　蔡英文：陳其邁才是最適合的候選人

第一個先謝民進黨　李眉蓁神猜測

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

羨慕高雄獲4000億？　蘇：一上任就撥給新北2千億

陳玉珍「在職專班有必要寫論文？」網：有道理

蔡英文：高雄人到哪都被問有沒有發大財

民生西路45巷架圍籬　北捷承諾6個月完工

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面