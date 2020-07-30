祖國說、慰安婦、參拜靖國神社　李登輝傾日言行掀爭議

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲，結束其縱橫台灣政壇傳奇性的一生。儘管身為中華民國首位民選元首，但李登輝出身、成長都在日本殖民統治時期，從小到大乃至所受的教育，都造就他鮮明的「親日」立場；甚至到從政後，一路由行政院政務委員，歷經官派台北市長、台灣省主席、副總統等職到當上總統，其「親日」的立場與政治思想也未曾改變，多次語出驚人，時常被外界拿來討論。

日本祖國說

李登輝向來最為人所熟悉的就是其親日立場，對於外界的批評等，他也不曾閃躲或改變立場；但近來大膽在日本右派雜誌《Voice》署名文章中，提出「日本祖國說」，掀起國內輿論波瀾。

李登輝以「日台新合作揭開序幕」為題，文中直接點出「台灣沒有對日抗戰」，他認為，台灣在70年前是屬於日本所統治的殖民領土，是屬於日本的一部分，因此在台灣其實不應存在「抗戰」、「抗日」的事實或史觀。李登輝更直言，他志願當陸軍、哥哥李登欽志願當海軍，「當時我們是『日本人』，為祖國而戰。」

慰安婦爭議

長期在台灣與韓國懸而未決、近年常被拿出來檢視的慰安婦問題，李登輝不但認為台灣的慰安婦問題已被解決，引來總統府的批評其出賣台灣、羞辱人民等；甚至認為慰安婦是中國與韓國為了宣揚本國立場而捏造的歷史。二戰時曾被日本統治的台、韓雙方，都希望日本政府可以針對慰安婦議題做出正式的道歉，但李登輝卻抱持如此不同的想法，為他招來不少的輿論批評。

釣魚台主權問題

釣魚台列嶼因富含豐富石油、漁場資源，讓中、日、台三方進行多年的主權爭奪。李登輝早先在1996年總統任內曾表示，釣魚台屬於中華民國台灣省管轄，但在卸任後卻經常公開表達釣魚台一直是日本的領土，更多次在面對日本媒體的訪問時，表示「釣魚台無可爭議是日本領土，不存在主權問題」；2015年7月，李登輝於日本外國記者協會舉行的記者會上再一次重申，釣魚島是屬於日本的領土，不屬於台灣。

李登輝認為，釣魚台一帶有很好的漁場，因此琉球人捕魚之後會到北台灣的基隆上岸做生意，當時琉球縣政府便將釣魚台委託台北州管理；直至二戰結束後日本戰敗，琉球的行政權先是到了美國手中，之後才交還給日本，由自衛隊負責海域安全；但台灣的漁民仍習慣到當地捕魚，因此衍生出問題，「台灣跟釣魚台就是漁場的問題，可以跟日本討論漁權，讓漁民去抓魚」；他認為，重要的是釣魚台附近的漁場，日本應開放給台灣才對。

▲釣魚台。（圖／CFP）

參拜靖國神社

2007年李登輝赴日本進行學術交流，同時也參訪日本供奉二戰戰死軍人的靖國神社，引來中外各界的討論。李登輝參拜靖國神社最重要的原因之一，就是要祭拜於二戰期間亡故的長兄李登欽。李登欽於二戰期間被派往菲律賓參與馬尼拉戰役時戰死，遺體因而下落不明，其後被日本政府作為陣亡軍人入冊靖國神社供奉。

由於靖國神社所供奉的對象為死於二戰的日本軍人，在中國、韓國以及東亞地區等曾受到日本殖民統治的國家，是一個相當「特殊」的存在，不只外國重要人士要參訪都會引來非議，連日本國內的政要也為避免被掛上「右派」、「鷹派」的標籤，而鮮少觸及參拜靖國神社的議題。但李登輝卻認為，所謂「靖國神社」問題，是因為大陸和南韓兩國無法處理國內問題而編織出的；他認為，日本政府在處理靖國神社問題上，態度過於軟弱，「日本政府要祭祀為國捐軀的人，是理所當然的。」

李登輝生平：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼靖國神社。（圖／翻拍自靖國神社官網）

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