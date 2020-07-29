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中日外長通電話　王毅：確保年底前簽署RCEP

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▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅主持中阿巴尼四國外長應對新冠肺炎疫情視頻會議。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅29日與日本外相茂木敏充通電話，王毅表示，中日都是多邊主義和自由貿易的維護者和推進者，應繼續堅定WTO、G20等多邊機制發揮應有作用，努力確保年內簽署RCEP，加快中日韓自貿區談判，為地區和世界經濟復甦作出貢獻。

根據大陸外交部消息，王毅指出，中日關係當前總體保持改善發展勢頭，務實合作穩步發展，上半年經貿合作保持了去年同期水平，這十分難得和不易，雙方要積極規劃和推進下階段及「後疫情」時代雙邊交往合作，共同應對各類全球和區域性挑戰，為兩國關係發展不斷注入新動力。

▼日本外相茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

王毅提到，雙方要努力恢復和擴大互利合作，歡迎日方及時把握中國發展的新形勢和新機遇，積極致力於深化對華合作，「中方重視日本企業在華復工復產，並採取了一系列支持措施，希望日方也為中國企業在日正常經營提供公平、透明、非歧視的環境。」

王毅表示，雙方要加強國際地區事務中的溝通與合作，中日都是多邊主義和自由貿易的維護者和推進者，應繼續堅定支持世貿組織（WTO）、二十國集團（G20）等多邊機制發揮應有作用，努力確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判，為地區和世界經濟復甦作出貢獻。

茂木敏充表示，日方願同中方一道，推動兩國關係積極向前發展，前不久，雙方就兩國國內發生洪澇災害互致慰問電，體現了兩國的友好情誼，「日方願同中方保持各層級對話溝通，在做好疫情防控的同時，積極推進人員往來，促進經貿投資合作，支持加快完成RCEP簽署。」

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