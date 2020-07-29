中日外長通電話　王毅：確保年底前簽署RCEP

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅29日與日本外相茂木敏充通電話，王毅表示，中日都是多邊主義和自由貿易的維護者和推進者，應繼續堅定WTO、G20等多邊機制發揮應有作用，努力確保年內簽署RCEP，加快中日韓自貿區談判，為地區和世界經濟復甦作出貢獻。

根據大陸外交部消息，王毅指出，中日關係當前總體保持改善發展勢頭，務實合作穩步發展，上半年經貿合作保持了去年同期水平，這十分難得和不易，雙方要積極規劃和推進下階段及「後疫情」時代雙邊交往合作，共同應對各類全球和區域性挑戰，為兩國關係發展不斷注入新動力。

▼日本外相茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）



王毅提到，雙方要努力恢復和擴大互利合作，歡迎日方及時把握中國發展的新形勢和新機遇，積極致力於深化對華合作，「中方重視日本企業在華復工復產，並採取了一系列支持措施，希望日方也為中國企業在日正常經營提供公平、透明、非歧視的環境。」

王毅表示，雙方要加強國際地區事務中的溝通與合作，中日都是多邊主義和自由貿易的維護者和推進者，應繼續堅定支持世貿組織（WTO）、二十國集團（G20）等多邊機制發揮應有作用，努力確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判，為地區和世界經濟復甦作出貢獻。

茂木敏充表示，日方願同中方一道，推動兩國關係積極向前發展，前不久，雙方就兩國國內發生洪澇災害互致慰問電，體現了兩國的友好情誼，「日方願同中方保持各層級對話溝通，在做好疫情防控的同時，積極推進人員往來，促進經貿投資合作，支持加快完成RCEP簽署。」