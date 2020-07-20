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宣揚「習近平外交思想」　北京成立研究中心

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸官方推崇中共總書記、中國國家主席習近平的思想理念。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中共總書記習近平的治國思想、施政方針，成為中國大陸對內、對外的宣揚、落實重點。據中國大陸外交部網站20日發布訊息，「習近平外交思想研究中心」於當天在北京舉行成立儀式，旨在統籌全國資源，全面、系統、深入的展開習近平外交思想的研究、闡釋和宣傳推介。

大陸國務委員兼外交部長王毅在揭牌儀式上說，「偉大的時代必然產生偉大的思想。」他表示，黨的十八大以來，習近平總書記以偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和我國所處歷史方位，提出了一系列富有中國特色、體現時代精神、引領人類進步潮流的新理念新主張新倡議，形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想、即習近平外交思想，為進入新時代的中國外交指明了前進方向，提供了根本遵循。

▲▼中國國務委員兼外交部長王毅，20日在北京出席習近平外交思想研究中心成立儀式。（圖／取自中國大陸外交部網站）

▲習近平外交思想研究中心成立儀式。（圖／取自中國大陸外交部網站）

王毅進一步提到，近年來中國外交以習近平外交思想為指引，攻堅克難，開拓進取，取得了歷史成就，開創了嶄新局面。

該研究中心成立後，大陸外交部指出，將對習近平外交思想進行原本性、理論性、實踐性、傳播性、政策性和專題性研究，發揮習近平外交思想對外交實踐的指導作用，服務新時代中國特色大國外交理論建設、體制機制建設和能力建設。

王毅列舉，習近平外交思想是「習近平新時代中國特色社會主義思想的有機組成」、「21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果」、「對中華優秀傳統文化的傳承創新」、「對新中國外交理論的繼承發展」、「對傳統國際關係理論的揚棄超越。」

▲▼中國國務委員兼外交部長王毅，20日在北京出席習近平外交思想研究中心成立儀式。（圖／取自中國大陸外交部網站）

▲中國國務委員兼外交部長王毅，20日在北京出席儀式並致詞。（圖／取自中國大陸外交部網站）

他認為，外交戰線要把學習習近平外交思想作為一項長期的重要政治任務，堅持不懈，久久為功，要在國際上講好中國故事、中國理念、中國方案，不斷提高中國的影響力和感召力。

回顧2017年，中共19大會議在北京舉行時，大會通過黨章修正案決議，正式將習近平新時代中國特色社會主義思想寫入黨章，與馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀一同確立為黨的行動指南，可以說是讓習近平在共產黨內的權威達到巔峰。

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