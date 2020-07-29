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【廣編】黃鴻升「AES最狂跨界聯名」你敢穿上身嗎？攜手杜蕾斯詮釋「新性敢精神」

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▲▼黃鴻升,小鬼,AES,聯名,杜蕾斯,性感。（圖／杜蕾斯提供）

▲潮牌AES攜手杜蕾斯Durex，詮釋性敢精神。

圖、文／杜蕾斯提供

由藝人黃鴻升（小鬼）所創立的街頭品牌AES今年已邁入第十二年，一向以獨特的流行敏銳度，不斷地進化創新，這次更與知名保險套品牌杜蕾斯Durex跨界合作，打造出讓人驚喜又害羞的聯名單品。

「做我愛的#天生性敢」為題，推出兩款兩色的T-Shirt、男女款內褲。形象拍攝由黃鴻升與性感時尚女模韓沁共同詮釋，表達性感不在於穿的多還是少，而是一種生活態度，如投入熱愛事物中認真專注的樣貌。就如同AES主理人小鬼黃鴻升身兼主持人、歌手，潮牌經營者，但無論在那一個角色都是全力以赴，做到最好，性感／性敢是由內而外。對於此次跨界合作，黃鴻升說：「對於一個本土的自創品牌來說，需要更大膽的嘗試。順便教導大家正確的觀念，藉由不一樣的方式來做這件事情」。

天生性敢聯名內褲，男生版正面小口袋的心機設計，可以放入小套套，讓你隨時隨地做好準備，女生版丁字褲走舒適性感路線。藉此提醒成熟的大人們在性行為期間都要做好安全防護，尊重彼此也是一種性敢的表現。聯名T-Shirt設計直接映現出每個人內心深藏的慾望及渴望，一款直接印上各色保險套包裝，另一款使用大膽人物圖騰再搭配STAY HOME標語，呼應時事提醒大家由內而外做好保護措施。此次聯名內褲只送不賣，於杜蕾斯官方旗艦店、康是美及7/30起於屈臣氏指定通路購買AIR系列，即可獲得聯名商品，數量有限贈完為止。潮T聯名系列將於8月中旬開售，詳情請留意 AES 粉絲專頁的消息。

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