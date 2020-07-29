解放軍「萬噸級驅逐艦」渤海秀肌肉　055型南昌艦夜間主砲實射





▲解放軍北部戰區海軍某艦艇訓練中心近日組織南昌艦等3艘新型艦艇，進行了連續10天的海上訓練。（圖／翻攝自央視，下同）

記者陳政錄／綜合報導

正值近日南海局勢緊張之際，今年才加入解放軍戰鬥序列的055型首艘萬噸級驅逐艦—南昌艦有最新動作。據大陸官媒《央視新聞》29日曝光畫面，南昌艦等3艘新型艦艇，在北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織下，於渤海海域進行連續10天的海上訓練，包括白天和夜間的主砲實彈射擊。

《央視新聞》報導，北部戰區海軍某艦艇訓練中心近日組織南昌艦、成都艦和大同艦組成的艦艇編隊，進行了連續10天的海上訓練，由於盛夏的黃海氣候複雜多變，3艘艦離開青島某軍港不久，海上視線距離不足100公尺，但3艘艦仍照既定計畫朝預定海區航行，展開複雜氣象條件下的多科目訓練。

▲南昌艦舷號為101。

報導指，南昌艦在過程中，進行了白天和夜間主砲對岸上目標實彈射擊訓練。南昌艦副艦長梁棟指出，主砲是艦艇的重要武器裝備之一，南昌艦的主砲雷達更先進、綜合集成度更高、威力更強。

大陸官媒強調，訓練中某日晚上8時30分漆黑一片，南昌艦展開了夜間單艦對岸上目標的射擊訓練，結果顯示岸上目標被有效擊中；南昌艦、成都艦、大同艦還進行了與敵突然遭遇條件下對海攻擊、空中威脅條件下對海作戰、複雜電磁環境下導彈攻擊和防空反導等科目的操演訓練。

中共解放軍海軍某艦艇訓練中心教練艦長劉云臣說，此次訓練注重實訓實效、貼近實戰，在跨海域作戰背景下，設置多方向、多維度敵情威脅，練指揮、練協同，有效提高了單艦及編隊遂行各種作戰任務的能力。

值得注意的是，055型驅逐艦首艘艦艇南昌艦今年1月12日，才在山東青島舉行入列儀式，舷號為101，是2020年中國海軍入列的首艘艦艇，也是首艘中國自主研製的055型，萬噸級大型驅逐艦進入解放軍的戰鬥序列，當時引起鄰近的日本等國家密切關注。

據大陸官媒介紹，該055型驅逐艦滿載排水量超過1萬2500噸，裝備有新型的防空、反導、反艦、反潛武器，有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力，可能成未來解放軍海軍航母的主要護衛。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼解放軍組織白天、夜間軍艦實彈射擊訓練。（圖／翻攝自央視）