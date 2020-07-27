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目標南海！　解放軍發射「數千發子彈」實彈演習...空官視角曝光

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▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

中美關係近來越發緊繃，美軍在南海動作頻頻，光7月已偵巡中國沿海和南海約50次創下新高。央視26日釋出解放軍在南海的大規模實彈演習，派出數十架軍機，發射數千枚飛彈。

根據央視軍事影片，近日南部戰區海軍航空兵某旅在南海海域展開實彈射擊訓練。解放軍空官開著戰機，對著海上目標進行實彈射擊練習，建立攻擊航線，之後戰機超低空掠海飛行，對海上目標實施輪番打擊。

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

而在地面部隊方面，則有後勤人員迅速為戰機裝填各式彈藥、檢查等作業。據瞭解，解放軍此次訓練共出動飛機數十架次，發射火箭彈、航炮彈、航訓彈等雷彈數千枚。

看了影片之後，許多大陸網友留言，「多訓練呀！同時，通報國際社會，別去南海瞎溜達……炮彈可沒長眼睛……」、「做好戰鬥準備！人不犯我我不犯人，人若犯我，我必犯」、「每次看見這種都感謝中國實力的強大，落後就得挨打！慶倖我們生在一個和平的國家，一個強大的國家」、「厲害了我的國」。

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

根據北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」計算，截至目前為止，美軍在7月已經偵巡中國沿海和南海約50次，不但創下新高，且數次逼近中國南部沿海的領空。美軍一架P-8A海神式巡邏機26日下午出現在福建省東部海域，飛抵距離中國領海基線僅41.3海里（大約76.48公里），是最近期接近中國的一次。

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

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