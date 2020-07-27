北京智庫：美軍7月靠近沿海、南海區域50次　多達8種軍機、2艘航母打擊群

▲美軍機E-8C飛往南海偵搜。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）



實習記者周依儒／綜合報導

美軍近日在南海動作頻頻，根據北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」計算，截至目前為止，美軍在7月已經偵巡中國沿海和南海約50次，不但創下新高，且數次逼近中國南部沿海的領空。SCS也指出，「2020上半年美軍在南海的空中行動已經進入新階段。」

據香港《南華早報》報導，SCS指出，美國空軍E-8C指揮機在一周內四度飛到離沿海廣東省僅100海里（約185公里）的地方。此外，SCSPI也在本月23日公布一段由「香腸族」（未通過「業餘無線電人員資格測試」人員）所取得的錄音，內容為解放軍警告美國軍機改道，否則將直接攔截。

SCS表示，這段期間美軍和解放軍都分別在南海進行軍演，但美軍每天平均派3-5架軍機到南海偵巡，光截至7月目前的3個星期，次數就已經高達50次，且自從4月以來已經數次「異常逼近」中國，平均距離為50-60海里（約92.6公里-111.1公里）。此外，5月一架P-8A巡邏機更僅離最南方的海南省12海里。

SCS主任胡波指出，美軍在期間內派出了多達8架、各種性能的軍機，包括P-8A海神式海上巡邏機、EP-3E偵察機、RC-135W偵察機、KC-135空中加油機等等，本月初更派了雷根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Nimitz）兩艘航母率領打擊群進入南海演習，由此可以看出美軍想「反潛巡邏、偵測雷達、蒐集信號」的目的。