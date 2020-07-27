可支援登島作戰！　中國076兩棲攻擊艦或裝「電磁彈射器」　

▲今年4月，大陸075二號艦（左）下水。（圖／翻攝自微博／北方機械製造生產聯合體）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交媒體近日熱傳一份內部文件顯示，中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。大陸多媒體指出，該項目就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站24日報導指出，建造兩棲攻擊艦或用於支援登陸台灣或南海爭議島嶼等軍事行動。

大陸《觀察者網》指出，作為075型兩棲攻擊艦的後續艦，076型兩棲攻擊艦的公開文件中出現了電磁彈射器和電磁阻攔設備，突破了對於傳統兩棲攻擊艦的想像，而圍繞這一系列新設備所引發的076型兩棲攻擊艦在海上作戰中所扮演角色的猜想，或是最引人關注的內容。

二戰後，現代航空母艦原只有使用蒸汽彈射器，直至近年，美國海軍宣佈成功研製電磁彈射器，並安裝在建造中的福特級核子動力航母上；相較於傳統的蒸汽彈射器，電磁彈射器的優勢在於其更安全可靠，加速的過程更均勻，對飛機的結構傷害也更小。

從規模上看，076型兩棲攻擊艦的主尺度將不會小於已經下水的075型兩棲攻擊艦，有可能接近甚至超越「美國」級，成為世界上噸位最大的兩棲攻擊艦之一。

根據資料，075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰，自身防禦方面採用紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。

相比於去年9月25日下水的首艘075型，大陸《兵工科技》分析指， 076兩棲攻擊艦的進步則是跨越式的，大概率採用柴燃聯合動力技術，也可能首創性地在大型兩棲攻擊艦上配備電磁彈射和電磁阻攔裝置。

►戴口罩也要記得保養

