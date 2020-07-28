共軍學者唐娟涉簽證詐欺　加州視訊開庭一語不發

▲37歲的唐娟在僅有10多分鐘的首次庭審，唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。（圖／翻攝自美國司法機關網頁justice.gov）

文／中央社記者周世惠沙加緬度27日專電

有共軍背景的中國學者唐娟被美國政府指控簽證詐欺，她在逃亡約一個月後被捕入獄，今天首次出庭應訊，法官擇定下次庭審日為8月10日。

37歲的唐娟被美國政府指控藏匿在中國駐舊金山總領事館月餘，遭控涉嫌簽證詐欺的唐娟在23日晚上被捕，關押在北加州沙加緬度郡立監獄（Sacramento County Main Jail）。

唐娟案今天由位於加州首府沙加緬度（Sacramento）加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）以視訊審理，不公開畫面，僅開放外界電話聽審，並且規定嚴禁錄音。

視訊庭審是受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響的折衷處理。

原訂美西時間下午2時開庭的時間表稍有延遲，約至2時30分才正式進入唐娟案的程序審理。

法官巴恩斯先告知唐娟在案件審理的基本權利，視訊現場有中文翻譯官和唐娟的律師；在僅有10多分鐘的首次庭審，唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。

由於唐娟的律師剛接本案，因此要求爭取至少5天時間了解唐娟所涉的簽證詐欺案。法官在徵求本案檢查官同意後，擇定下次的開庭審理時間為8月10日。

在今天的庭審有一段小插曲，由於檢方提交給法院的資料，唐娟英文名列為Tang Juan或Juan Tang，並以「唐」（Tang）標記她為被告。不過法官巴恩斯為了澄清仍特別禮貌地問唐娟，「你的姓是黃（Juan）還是唐（Tang）？」

這可能是因為西班牙語中的J通常發音為H，造成法官這樣提問。

根據法院資料，37歲的唐娟為中共空軍的第四軍醫大學服務，在美國檢方的起訴書中，有兩張唐娟穿著軍裝的照片。

美國聯邦調查局（FBI）6月20日約談唐娟，她否認自己是軍方人員，但FBI在網路上蒐證找到唐娟穿著軍裝的照片。

6月26日，FBI對唐娟提起控告並發出拘捕令，卻被美方發現唐娟進入中國駐舊金山領館躲避近一個月，直到7月23日唐娟被捕。

唐娟於2019年12月底進入美國到加州大學戴維斯分校（UCDavis）進行訪問學者交流，專攻癌症醫學。

她在美國這段期間居住在離加大戴維斯分校不遠處的一間公寓。中央社記者根據法院資料上的地址前往該社區，稍早有人進出倒垃圾，研判裡頭還有住人。

至於唐娟如何被逮捕入獄，今天的庭審沒有進一步的訊息公布。

唐娟被美國司法部指控簽證欺詐刑事罪，可能面臨最高刑期10年監禁及25萬美元（約合新台幣735萬元）刑事處罰。