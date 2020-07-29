LIVE／泰籍移工161名接觸者「檢驗結果出爐」　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

泰國27日公布一名從台灣返泰的泰籍移工確診新冠肺炎，患者為30多歲男性，疫調後匡列追蹤189人，其中29人屬於宿舍、工作區接觸者，另有公司其他員工160人，發言人莊人祥昨日記者會中公布29名接觸者已經有28人病毒核酸、血清抗體檢驗陰性，剩餘1人與公司其他員工160人也已完成採檢，結果將於今日指揮中心每週例行記者會中公布。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人和國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長等。

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▲截至7月28日為止，全台確診人數為467例。（圖／疾管署網站）

莊人祥表示，經調查，該名泰籍移工為30多歲男性，2018年1月來台工作，今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢後以核酸檢測驗出陽性。經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

桃園市府表示，相關單位保持高度警戒，目前以高標準程序處理中，已依流行疫情指揮中心指示，將同住接觸者列為居家隔離對象採檢送驗，送集中檢疫，對於該工廠員工皆已安排完成採檢，現等待檢驗結果。

環保局防疫消毒大隊28日下午出動兩部消毒車及7位消毒人員前往新屋，針對廠區環境完成全場域消毒，為釐清感染源，衛生局也協同疾管署防疫醫師前往現場詳細調查。

針對網傳廠商公告員工暫不要前往桃園，市府表示，將以高標準防堵疫情擴散，相關接觸者皆集中檢疫或完成擴大採檢，也完成廠區消毒，呼籲民眾勿恐慌。

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