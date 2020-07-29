打工被中年大叔叫阿姨！她尷尬回「阿伯我才19歲」…對方一句話網全怒了

▲19歲打工就被大叔叫阿姨。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少女性對於被稱呼「阿姨」這件事很敏感，尤其是被比自己年紀大的人這樣叫更不滿！一名19歲女網友表示，她最近在海鮮餐廳打工，偶爾會遇到喝醉的客人，前幾天有一組客人不斷挑三揀四，為難外場服務員，其中一名目測3、40歲的大叔還故意叫她「阿姨」，讓她氣到直呼「刷新被叫阿姨的紀錄！」

原PO在「Dcard」表示，她是負責外場的工讀生，當天那組客人先是反應出餐太快，調整上菜速度後又嫌等太久，好不容易送完最後一道菜，想說可以鬆一口氣，這時其中一位客人開口，「不是說不要上那麼快，怎麼又來了？」原PO解釋，「先生不好意思，這是最後一道菜囉，沒菜囉」，對方要求拿菜單來加點，最後還留下一句「阿姨你再幫我拿一桶冰塊來！」就是這句話讓她傻眼到說不出話。

請繼續往下閱讀...

▲網友說餐廳打工容易被叫阿姨。（示意圖／資料照）



原PO指出，那位客人看起來40歲上下，不知道是否因為喝醉看不清楚，竟然稱呼她「阿姨」，她一聽整個火氣都上來，但還是笑笑地說，「我才19喔這位阿伯」，想不到對方回應讓她更怒了，大叔語帶詼諧地回應，「喔，我18歲欸！」

網友看完紛紛留言，「最後一句好好笑，這種阿伯白目就白目，還自以為很好笑」、「其實還好啦習慣就好，餐廳打工本來就很容易被叫阿姨」、「前幾天在全聯打工，被兩個都帶小孩的媽媽說叫阿姨，我還不到19欸」、「笑死最後兩句也太有膽」。