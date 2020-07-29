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快訊／客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

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▲▼客庄券抽籤。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

▲客委會今日抽出14萬獲獎民眾。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

記者崔至雲／台北報導

客委會今（29日）抽出第二階段的「浪漫客庄券」，中午由副主委鍾孔炤以「亂數抽獎系統」抽出14萬幸運兒。鍾孔炤指出，一開始登錄系統確實有些爆量塞車，為了讓民眾有更充裕的時間可以登錄，因此延長兩天，到今日中午才抽獎，希望獲獎民眾可以到各個客家庄遊玩。

▲▼客庄旅遊券開獎直播。（圖／翻攝自客委會）

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▲客庄旅遊券開獎一鍵按下，亂數選出中獎者。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

客委會指出，這次的抽獎系統由java se 8的演算法來抽獎，這使每個人的抽獎機會是相等的，並且全程採封閉式的方式進行，抽獎過程是公正公開。客委會同時也將民眾的資訊存在一個密封的USB中，抽獎前才將USB資料存至抽獎系統，待資料匯入後，再由鍾孔炤一鍵抽出獲獎民眾。

客庄旅遊券中獎者如何領券。（圖／翻攝自客委會）

▲客庄旅遊券開獎，以上可查詢是否有中獎。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

客委會發放28萬份新台幣800元的「浪漫客庄券」，根據統計，截止昨晚共有358萬5310人參與登記，但僅有14萬民眾能獲獎，獲獎率不到4%。客委會指出，民眾下午5時將收到獲獎簡訊，若沒有收到簡訊的民眾也不要緊張，晚上7時可上網查詢最後抽籤結果，請民眾不用緊張，只要在使用前領取成功即可。

▲▼客庄旅遊券中獎查詢方式。（圖／記者陳詩璧攝）

▲客庄旅遊券中獎查詢方式。（圖／記者陳詩璧攝）

客委會最後提醒，從8月1日起，民眾即可持電子票券至全台11個縣市70個客家文化重點發展區計超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，各店家訊息可於Line活動專區查詢，歡迎民眾結合振興三倍券等一起使用，結帳時只需打開票券掃描QRcode，每消費滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

▲▼客庄券抽籤。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

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