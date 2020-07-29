基隆知名李鵠餅店遭記帳員侵吞稅款2689萬元　判刑5年

▲李鵠餅店稅款遭侵占，高院將侵占的女記帳員判刑5年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

基隆知名的「李鵠餅店」因未繳營業稅遭國稅局追查，經過調查後，店家才發現從2012年到2016年間委託記帳士繳交的2600多萬元營業稅，全都被事務所的余姓女記帳員侵吞。余女遭起訴後，一審重判9年，案經上訴，二審高院審理期間，余女返還部分款項，高院因此酌減，二審改判5年。可上訴。

李鵠餅店在網頁上打出創立於清光緒年間（西元1882年）的百年老店，僅此一家別無分店，以販賣鳳梨酥、咖哩酥、綠豆沙餅、蛋黃酥等傳統糕點聞名，幾乎已經是基隆夜市的地標店家之一，但餅店卻在2017年間爆發逃漏稅風波。國稅局通知餅店，2012到2016年間，共計5年的營業稅沒有繳納。

按時繳稅的店家滿了疑惑，經過調查後，這才發現是委託報稅的記帳士事務所出了問題。店家原本委託楊姓記帳士繳稅多年，但楊姓記帳士2012年間身體不適，將事務所業務交給資深的余姓女員工（44歲）全權處理。余女竟藉機挪用、侵吞店家繳交的稅款2500萬餘元。檢方偵查終結後，依照「背信」、「偽造文書」、「業務侵占」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定余女侵占稅款2509萬餘元，重判她有期徒刑9年。案經上訴，高等法院審理時，余女坦承侵吞稅款，供稱侵占後的稅款全都拿去吃喝玩樂、家用還有賭博，賭輸錢，跟地下錢莊借錢等等。而高院重新計算犯罪所得，認定她侵吞共2689萬餘元，不過余女案發後陸續匯款286萬餘元返還店家，經過扣除後，高院認定余女犯罪所得為2400萬餘元。因此高院改將余女判處有期徒刑5年，仍可上訴第三審。

余女除二審遭判刑5年以外，店家也提出民事訴訟求償，一審判決余女與事務所須連帶賠償3347萬餘元，目前上訴二審審理中。