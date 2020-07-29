調皮人妻做「蟑螂便當」！老公打開一看超開心：謝謝妳的哆啦A夢

▲三餐老是在外的人，最羨慕帶便當的人不用煩惱要吃啥。（圖／記者翁伊森攝）

實習記者周依儒／綜合報導

日本一名人妻日前突發奇想，想對老公的便當惡作劇一番，於是在白飯上用海苔片排成一隻蟑螂的形狀，想讓老公打開的時候嚇一跳。沒想到老公把蟑螂誤以為是知名動畫角色「哆啦A夢」，還特地打電話回家道謝，讓這名人妻哭笑不得！

日本人妻「@Mq8lm1ZTPoEbfp2」21日在推特上發文表示，自己某天心血來潮想惡整一下老公，將海苔片剪成蟑螂形狀放在白飯上，且便當內也沒有任何配菜，就只有白飯！

從原PO貼出的照片中可以看到，這隻「蟑螂」不但有身體、六隻腳，還有長長的蟑螂鬚，但仔細一看蟑螂的身體的確很像哆啦A夢的鼻子，六隻腳像臉上的貓鬚，蟑螂鬚則像眼睛，加上圓形的便當盒內裝滿白飯，乍看之下就很像哆啦A夢的臉！

沒想到隔天中午老公打開便當後，這個「蟑螂便當」不但沒有惡整到他，老公還特別打電話道謝，「謝謝你做的哆啦A夢便當！」這意料之外的反應，讓原PO哭笑不得，只好將照片發到推特上笑著表示，「這樣也能看成哆啦A夢？」

照片貼上網後引起12萬人關注分享，許多網友也在下面留言表示，「不知道該說老公傻還是蠢」、「還會特別打電話道謝好暖」、「我以為是蜘蛛」、「不是老婆手藝差，是老公眼瞎」、「弄拙成巧」等等。另外也有許多網友直接合成哆啦A夢的照片在便當上面，沒想到竟然一模一樣，十分有趣。