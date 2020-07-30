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小強盤旋房間「竄出鬼火」　她見稀客崩潰：一堆很美！網歪樓：電力剩2格

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▲▼房間有螢火蟲，一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊（圖／翻攝爆怨）

▲原PO笑虧，以為是鬼火！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

每到4、5月是螢火蟲飛舞的季節，夜晚叢林中，牠們一閃一閃如同星光，也代表著生態環境天然無暇！不過有女網友崩潰表示，最近家裡飛來不速之客，本以為是蟑螂大膽撒野，結果近看是稀客「螢火蟲」，但她還是嚇壞形容，「只有一隻很像鬼火啊！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼直呼，最近家裡出現蟑螂，不過尾巴竟散發著綠光，頓時恍然大悟，「到底為什麼我房間會有螢火蟲拉，第二隻了餒！」

請繼續往下閱讀...

爆笑的是，螢火蟲在森林裡成群飛舞，有如流動的星光，畫面夢幻極美，偏偏現在又抓到1隻誤闖亂飛，「一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊…」

照片曝光後，引來4千多名網歪樓驚呼，「蟑螂屁股塗螢光劑啦」、「常常有螢火蟲飛進房間，房裡的貓就會嗨一整夜」、「不要玩藍芽耳機」、「近看過螢火蟲以後，真心覺得他很像蟑螂」、「放著，吸引很多隻後關燈，妳家就有銀河」、「我房間也會有， 一隻真的會嚇死」、「滿格是5格電喔！剩兩格大概還能飛2小時」、「我的只有隱翅蟲」。

▲▼房間有螢火蟲，一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊（圖／翻攝爆怨）

▲▼房間有螢火蟲，一堆很漂亮，但是只有一隻很像鬼火啊（圖／翻攝爆怨）

▲網友哀號，螢火蟲長得太像小強！（圖／翻攝爆怨公社）

另一派網友則羨慕回應，「妳們那邊沒汙染，而且水源乾淨」、「好幸運啊」、「地靈人傑的超感覺」、「螢火蟲的幼蟲只能活在水源乾淨的地方，吃的食物基本上都是蝸牛或一些水生小蟲，所以表示妳家附近有塊乾淨的水源地。螢火蟲幼蟲只出現在各大住家，基本上只要有一公一母成蟲存在，必然會有0到3隻幼蟲，特徵是特別吵，有時會毀壞環境設備等等」、「之前在澳洲看過發藍光的螢火蟲」。

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