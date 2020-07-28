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韓粉亂傳：郭台銘破產，遭中共「下令逮捕」！　郭台銘告贏了

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▲▼韓粉涉嫌造謠郭台銘破產還被大陸通緝，台中地院判處韓粉拘役50日。（圖／記者白珈陽攝）

▲韓粉涉嫌造謠郭台銘破產還被大陸通緝，台中地院判處韓粉拘役50日。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名支持韓國瑜的呂姓韓粉，2019年時擔心鴻海集團的前董事長郭台銘參選總統，會瓜分韓國瑜的票源，於臉書上以「郭X銘，的秘密」一文造謠，稱郭台銘面臨破產，還欠債人民幣1兆多元，中共已下逮捕令，郭周轉不過來，拜託蔡英文協助；郭得知後到警局提告，再委任律師提出妨害名譽罪告訴，呂坦承犯行，台中地院呂判處拘役50日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，郭台銘去年角逐國民黨內總統候選人初選失利後，呂姓韓粉（55歲）認為郭仍有意要參選總統，於去年11月4日在臉書上發表標題「郭 X銘，的秘密」貼文，不實內容直指「難道你不知道，郭要破產了嗎」，稱郭台銘積欠大陸銀行1兆2億人民幣，去年10月郭棄選總統的原因，是因資金周轉不靈，郭在大陸鄭州的工廠已經關廠，5.5萬名員工的遣散費只發放大陸規定的30至40%，另外3至4座大面板廠，也因中美貿易大戰影響而沒有訂單，還稱郭台銘去年9月開價92億美金，親自飛去沙烏地阿拉伯，拜託王子們幫忙，要拋售面板大廠區。

這名呂粉還瞎掰，大陸已經放話，因郭欠的1兆多人民幣，至半年前、三個月前都只有繳利息，沒有還本金，三個月前到目前利息&本金都沒繳，中共已經下了逮捕令。他又稱，「另外鴻海的股價腰斬，鴻海也是沒錢，已經好幾個月只繳利息沒還本金，鴻海股價腰斬，當時股價值借，現在要股價腰折，要補一倍的股票給銀行，但郭手中的股票都已值借了！沒有股票了，台灣的銀行要抽他銀根，他週轉不過來，就去拜託蔡英文協助，所以郭現在是助蔡英文選總統的。」

呂更扯出，「注意：郭台銘，目前還能勉強挺住，完全靠的川普的關係，若明年美國大選川普沒有連任成功，則郭一定是破產，一定倒！除非"韓總統"要救他 」等不實內容，攻擊郭台銘及其所經營的鴻海精密工業股份有限公司財務狀況不佳。

事後郭到警局報案，再委任律師提告，檢察官認內容杜撰，經檢方起訴，法官審理後，認為呂男貼文內容與郭的財務狀況實情不符，客觀上足以詆毀郭台銘的商業信用，觸犯刑法第310條第2項之散布文字誹謗罪依散布文字誹罪將呂男判處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

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