　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樂生療養院當鬼屋！4網紅玩都市傳說「四角遊戲」　遭法院判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

知名YouTuber本本、王狗、技安、洛克去年3月14日凌晨到樂生療養院舊院區探險，大玩都市傳說遊戲。院方看到影片後提告，4人和1名攝影師被依侵入他人建築物罪起訴。新北地院審理後，判處本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，4人緩刑2年，須接受4小時法治教育課程。

本本日前舉辦投票，徵詢粉絲企劃意見，「都市傳說類」拿下第二高票。去年3月14日凌晨，4人相約闖入樂生療養院探險，不僅在現場點蠟燭，大玩都市傳說「四角遊戲」，事後更以「廢棄痲瘋病院的四角遊戲」為題，將影片上傳至YouTube頻道。

樂生院認為，舊院區被列為「歷史文化資產」仍在修復中，4人點蠟燭、玩遊戲等行徑恐引起火災或模仿，因此報警處理。

2019年11月12日，4人陸續在個人頻道PO出45秒道歉影片，除了對鏡頭鞠躬，也解釋是誤信網路資料，才以為院區是廢墟、廢棄醫院，呼籲網友引以為戒。

▲樂生療養院舊院區正在進行修復，未來可能會成為文創園區並對外開放。（圖／翻攝自Google地圖）

▲樂生療養院舊院仍在修復，未來可能成為文創園區並對外開放。（圖／翻攝自GoogleMaps）

原先雙方展開和解，不料道歉影片拍攝後，「本本」又拍片抨擊院方張姓女員工「調解時態度惡劣、欺人太甚」，指張女在網路上用難聽字眼攻擊他們，引發粉絲關注。事後，張女為言詞過激道歉，但強調絕無辱罵。

樂生院認為，4人已經犯錯，卻又拍片抨擊院方人員，並在影片多次稱「痲瘋、廢墟」，重揭歷史傷痕，無法感受到悔意，最後決定不撤告，由新北檢方依無故侵入他人建築物罪嫌起訴。

新北地院審理時，4人紛紛認罪。樂生院則發函幫2人求情，指王狗、技安尚符合誠意，勇於認錯及改過，希望法官從輕量刑，予以改過機會；至於本本、洛克交由法院權責辦理。

法官審酌4人一時失慮，已經認罪也知所悔悟，加上上述種種，因此判處本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，緩刑2年，但必須接受4小時法治教育，全案仍可上訴。

►氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
9萬元新機車「4.3折牽回家」！基隆女砸三倍券買…老闆看傻
焦糖哥哥「台大政大搶著要」　他爆氣拍桌痛罵：台灣沒人了？
賴品妤辣曬「超兇事業線」！2照曝光　網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樂生療養院當鬼屋！4網紅玩都市傳說「四角遊戲」　遭法院判刑

沒錢產檢！台南男載妻偷一萬元　她挺5個月孕肚撬兌幣機

16歲少年無照騎車　「低頭滑手機」撞上女騎士

爆建管案行賄　檢調搜索基隆市府「帶走2人偵訊」

我約朋友跟你壞壞好嗎...她援交見超巨網友後悔了　逃跑不成慘遭「堅挺」虐待

快訊／台中驚傳汽車墜15公尺河床　男駕駛受困車內

控壓童入泳池！男童父嗆「瑞芳警說謊」出面：業者不給畫面

「老翁闖紅燈」遭男大生撞死　家屬發文指責：為什麼不閃　

家族參拜靈骨塔　遊覽車煞車失靈「自撞山壁」1重傷9人送醫

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

奇景！嘉義午後暴雨如天空破洞 他拍「雙雨瀑」驚：是要對決嗎？

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

樂生療養院當鬼屋！4網紅玩都市傳說「四角遊戲」　遭法院判刑

沒錢產檢！台南男載妻偷一萬元　她挺5個月孕肚撬兌幣機

16歲少年無照騎車　「低頭滑手機」撞上女騎士

爆建管案行賄　檢調搜索基隆市府「帶走2人偵訊」

我約朋友跟你壞壞好嗎...她援交見超巨網友後悔了　逃跑不成慘遭「堅挺」虐待

快訊／台中驚傳汽車墜15公尺河床　男駕駛受困車內

控壓童入泳池！男童父嗆「瑞芳警說謊」出面：業者不給畫面

「老翁闖紅燈」遭男大生撞死　家屬發文指責：為什麼不閃　

家族參拜靈骨塔　遊覽車煞車失靈「自撞山壁」1重傷9人送醫

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

美國疫苗研發「速度破紀錄」　佛奇：第3階段試驗進展審慎樂觀

《性愛寶典》六個進階體位　反躺傳教士＋按摩棒簡直要上天堂了

中職／西苑校友大對決　陳仕朋同場較勁施子謙

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

車頭燈女神來了！　核彈級卡司加盟《AV帝王2》

美國很快能戰勝病毒「進入黃金時代」　川普：示威者都神經病

快訊／網傳李登輝逝世　台聯凌晨回應：仍在醫院治療中

馬林魚再增4球員確診已累積18人　持續取消兩場比賽

李登輝幕僚張榮豐披露1990年代的總統府：我被兩蔣時代的「長途台」監聽嚇到

恆春「防空識別區」超熱鬧！　美軍P-8A、P-3C反潛機連續經過

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

社會熱門新聞

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

老翁闖紅燈撞死　家屬：為何不閃

台東男山林失蹤疑遇魔神仔！跳針：有人叫我不要說

她援交見「超巨」網友後悔了　逃跑不成遭「堅挺」虐待

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

沒錢產檢！台南男載孕妻撬兌幣機

16歲少年無照騎車　「滑手機」撞上女騎士

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

控壓童入泳池！男童父嗆「警說謊」：業者不給畫面

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

即／北市大樓驚傳墜樓　28歲女防火巷墜亡

即／台中驚傳車輛墜15公尺河床　1男受困

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

更多熱門

相關新聞

譚兵讀武／印度也有強國夢

譚兵讀武／印度也有強國夢

印度國防部長辛格17日訪問中印對峙前線時表態，印度不會迴避使用武力，並且已經做好充分準備，讓中印邊境未來發展受到關注。事實上，印度已故總理尼赫魯在位時，便有打造大印度聯邦的計畫，積極對外擴展領土，才導致當年中印戰爭的爆發。7月24日晚間8時整，《譚兵讀武》第12集為您解密印度的霸權DNA。

常上PTT遭疑買公關文！　愛莉莎莎親揭真相

常上PTT遭疑買公關文！　愛莉莎莎親揭真相

譚兵讀武／中印高原戰力大PK

譚兵讀武／中印高原戰力大PK

不信寶雅傳說！她一逛秒應驗：是真的...

不信寶雅傳說！她一逛秒應驗：是真的...

英「翹臀女網紅」懷胎8個月暴斃

英「翹臀女網紅」懷胎8個月暴斃

關鍵字：

樂生療養院都市傳說四角遊戲本本王狗技安洛克YouTuber

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

龍巖布局台積電！李世聰3月入場　獲利超過50%

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

賴品妤無預警放送福利！IG貼2照片辣翻

收到沒？　動滋券中籤簡訊曝光

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面