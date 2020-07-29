樂生療養院當鬼屋！4網紅玩都市傳說「四角遊戲」　遭法院判刑

記者柯沛辰／綜合報導

知名YouTuber本本、王狗、技安、洛克去年3月14日凌晨到樂生療養院舊院區探險，大玩都市傳說遊戲。院方看到影片後提告，4人和1名攝影師被依侵入他人建築物罪起訴。新北地院審理後，判處本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，4人緩刑2年，須接受4小時法治教育課程。

本本日前舉辦投票，徵詢粉絲企劃意見，「都市傳說類」拿下第二高票。去年3月14日凌晨，4人相約闖入樂生療養院探險，不僅在現場點蠟燭，大玩都市傳說「四角遊戲」，事後更以「廢棄痲瘋病院的四角遊戲」為題，將影片上傳至YouTube頻道。

樂生院認為，舊院區被列為「歷史文化資產」仍在修復中，4人點蠟燭、玩遊戲等行徑恐引起火災或模仿，因此報警處理。

2019年11月12日，4人陸續在個人頻道PO出45秒道歉影片，除了對鏡頭鞠躬，也解釋是誤信網路資料，才以為院區是廢墟、廢棄醫院，呼籲網友引以為戒。

▲樂生療養院舊院仍在修復，未來可能成為文創園區並對外開放。（圖／翻攝自GoogleMaps）

原先雙方展開和解，不料道歉影片拍攝後，「本本」又拍片抨擊院方張姓女員工「調解時態度惡劣、欺人太甚」，指張女在網路上用難聽字眼攻擊他們，引發粉絲關注。事後，張女為言詞過激道歉，但強調絕無辱罵。

樂生院認為，4人已經犯錯，卻又拍片抨擊院方人員，並在影片多次稱「痲瘋、廢墟」，重揭歷史傷痕，無法感受到悔意，最後決定不撤告，由新北檢方依無故侵入他人建築物罪嫌起訴。

新北地院審理時，4人紛紛認罪。樂生院則發函幫2人求情，指王狗、技安尚符合誠意，勇於認錯及改過，希望法官從輕量刑，予以改過機會；至於本本、洛克交由法院權責辦理。

法官審酌4人一時失慮，已經認罪也知所悔悟，加上上述種種，因此判處本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，緩刑2年，但必須接受4小時法治教育，全案仍可上訴。

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