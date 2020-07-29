陸男「翻牆」看色情網站被罰　湖南常德首例

▲大陸公安打擊民眾翻牆瀏覽色情網站行為。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

自今年中展開「清朗行動」後，中國大陸網路生態治理趨嚴，據湖南常德津市市公安局官方微信28日通報，常德一名男子透過VPN軟體「翻牆」，訪問境外色情網站，被處以行政處法。

據了解，中國大陸為確保「輿論生態總體向好」，自1998年起築起防火長城（俗稱牆、網路長城）系統，但仍有不少民眾時常透過VPN軟體，「翻牆」去看看外面的世界，或有外商因業務需要自行連接外網，因此一般官方整治時，多採「抓大放小」的態度，或有限度的在規定上放寬，以對內維穩為首要目的。

▲大陸網路長城封鎖了許多境外網站。（圖／CFP）

因此，該起「湖南常德男子因翻牆訪問境外色情網站被行政處罰」一案遭揭露後，也引起不少大陸網友討論，有人留言「只是看看而已...」，也有人懷疑該男是否「發表了不實言論」，或有其他非法行為，才是被網警盯上的主因。

湖南常德津市市公安局官方微信通報內容稱，該市網安大隊民警在工作中發現，有人使用翻牆軟體接入境外網路，隨後立即查明陳某瀏覽境外色情網站的違法事實。

警方調查指出，違法行為人陳某是在2019年2月，向吳某購買某款翻牆軟體，下載到自己的蘋果手機中，透過手機非法進行國際聯網，長期用於瀏覽色情網站。目前，根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條、第十四條之規定，給予違法行為人陳某警告處罰。

《澎湃新聞》報導稱，根據法規，單位或個人或違反上述暫行規定，可處以15000元人民幣以下罰款，責令停止聯網、情節嚴重者處以三年以下有期徒刑或拘役等。

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