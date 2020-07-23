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客庄旅遊券「登入很硬頸」！客委會坦言：每秒限1700人　緊急新創申請方式

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▲▼浪漫客庄旅遊券」第二波申請出現嚴重當機的情形。（圖／截自客家委員會 Hakka Affairs Council）

▲「浪漫客庄旅遊券」第二波申請出現嚴重當機，主因是瞬間流量過大。（圖／截自客家委員會 Hakka Affairs Council）

記者簡仲豪／綜合報導

今(23)日上午客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」第二波申請出現嚴重當機的情形，第一時間客委會立即發佈公告：因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數之限制，系統現正測試中，請大家暫時不要登錄。雖客委會已坦言，當機原因是瞬間流量過大，但大批網友依舊不買單，紛紛在臉書《客家委員會 Hakka Affairs Council》炮轟系統瑕疵。

針對當機問題，客委會表示，目前系統先暫停開放，會請技術人員針對流量部分進行修復，一修復好之後，同樣也會發訊息通知民眾已經開放登錄，但維修時間需要多久尚無法確定。並指出，這個狀況昨天發生後就沒有完全排除，主要是瞬間流量太大，昨天最大量一秒就衝破20萬人，但原本可以乘載的流量僅1700人。

請繼續往下閱讀...

▲▼浪漫客庄旅遊券」第二波申請出現嚴重當機的情形。（圖／截自客家委員會 Hakka Affairs Council）

▲系統當機公告貼出後立刻吸引大批民眾謾罵。（圖／截自客家委員會 Hakka Affairs Council）

相關公告一貼出後，立刻引來大批網友留言抱怨，紛紛留言表示「系統是服務使用者，不是要使用者去配合系統，你們有沒有搞清楚。」、「堂堂一個公部門辦個活動卻要依靠別人的系統就是這種下場！」、「農遊券可以馬上登錄，設計的這麼麻煩，沒Line的小朋友根本沒辦法抽。」、「客服電話一直打不通」等。此外，也有民眾氣憤表示，「如果沒有LINE，那我是不是就是外國人？」、「重點在這，沒手機沒Line的小孩老人根本沒辦法抽，歧視老人小孩，還拿降低發送成本當藉口。」質疑票券發放的標準。

ETtoday新聞雲》在客委會公告發出後，也隨即發布文章提醒民眾暫時不要再登入，更在11點時測試已經重新開放的系統，雖然新的申請頁面更加簡化，方便民眾填寫，但客委會的彌補措施並沒有平息網友的怒火，大批網友在底下留言表示，「客家精神永不忘」、「客家伺服器」、「登入很硬頸」等文字，暗諷網站每秒僅能乘載的流量太低，導致登入活動一開跑就立刻當機。

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／客家委員會）

▲客家委員會加碼推出每份800元的「浪漫客庄旅遊券」，7月22日至28日開放一般民眾登錄獲取抽籤資格。（圖／客家委員會）

客家委員會加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」，凡在22日起至28日將開放一般民眾登記，只要加入客委會官方LINE帳號，參加活動登錄即獲資格。獲得客庄旅遊券後將可使用至年底，可前往全台70個客家文化重點發展區、共多達4千個商家，包括餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店）等指定店消費。

相關資訊

客家委員會LINE官方帳號（ID：@hakka_gov）
一般民眾(含非本國籍配偶)申請登錄：2020年7月22日~7月28日
使用期間：2020年8月1日至12月31日
客家委員會客服專線：0800-898369

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