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衛生局「農藥抽驗」結果出爐　這2項蔬果超標被下架！

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▲衛生局查驗出2項蔬果農藥殘留標準不符合規定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲衛生局查驗出2項蔬果農藥殘留標準不符合規定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

臺北市衛生局為維護民眾食安問題，定期至市場、蔬果零售業者、超商、賣場等處抽驗生鮮蔬果殘留農藥，並於近日發布抽驗結果表示，今年6月抽驗50件蔬果產品檢驗結果中有2件不符合規定，不合格率達4.0%。

此次抽驗結果中2件不符合規定的蔬果產品為「青江菜」、「玉荷包」各1件，殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定者，衛生局已命業者下架不得販售。

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衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依法可處業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

根據衛生局新聞稿表示，於市面抽驗產品屬「終端管理」，唯有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題，同時呼籲農友於栽種蔬果所施用的農藥應符合相關法令，而販售業者也須要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查來源。

另外衛生局也呼籲，民眾應優先選購當季蔬果為主，在食用或烹煮前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，並在烹煮時將鍋蓋打開來降低農藥的殘留。

▼2項農藥不符合規定蔬果。（圖／取自台北市政府衛生局官網）
▲2項農藥不符合規定蔬果。（圖／翻攝自台北市政府衛生局官網）

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