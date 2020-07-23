北市抽驗大腸桿菌　春芳號、貳樓、108抹茶共遭罰9萬！

▲台北市衛生局公布第二波「散裝飲冰品及配料抽驗結果」，有三家業者大腸桿菌超標遭罰3萬元。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者莊子誼／綜合報導

台北市衛生局今（23）日公布第二波「散裝飲冰品及配料抽驗結果」，春芳號公館店、貳樓餐廳南港店，以及位於SOGO台北復興店的108抹茶茶廊，皆因大腸桿菌超標，不合格率達3.7％而遭罰三萬元。

衛生局表示，此次共抽驗81件飲冰品（包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初抽結果有11件不符規定，通知業者限期改善後，複抽結果仍有「春芳號的錫蘭紅茶、貳樓餐廳的美式咖啡及108抹茶茶廊的抹茶冰沙」共3件產品不合格。違規業者依違反食品安全衛生管理法處分新臺幣3萬元。

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▲台北市衛生局公布第二波「散裝飲冰品及配料抽驗結果」，春芳號公館店、貳樓餐廳南港店，以及SOGO台北復興店的108抹茶茶廊，皆因大腸桿菌超標遭罰3萬元。（圖／翻攝自台北市政府衛生局）



本次另抽驗13件配料（粉圓、椰果、愛玉、芋圓…等），檢驗防腐劑及著色劑結果均符合規定。

衛生局提醒，食品中檢出大腸桿菌群過多，表示製作過程中的食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，因此，民眾在購買飲冰品時，要注意產製場所的環境、器具清潔是否衛生。

衛生局強調，未來仍會持續稽查抽驗市售飲冰品，以保護消費者的健康。