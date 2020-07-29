櫻花西施遭美工刀「片肉」凌遲慘死！嫌找仙姑作法　「淋黑狗血」塞死狗伴屍

▲林女被虐死後，兇嫌們為防冤魂報復將黑狗血灑在屍身，再把死狗塞進她懷裡。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

林姓檳榔西施「櫻花妹」22年前在店裡遇害，檳榔店老闆潘男、閨密小珍與小瑩等人殺她時，竟還不一刀「給個痛快」，非得以拔髮、滾水燙，甚至拿出大支美工刀對林女秀麗臉龐、下半身等處慢慢「片肉」，折磨了她1小時才滿足。林女死後，凶嫌們更找來1位會法事的「仙姑」何女，指點嫌犯殺死黑狗、拿狗血淋屍身逃避冤魂索命，最後才丟棄路旁草叢焚屍，實在泯滅天良，冷血到極點！

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本刊調查，1998年12月7日下午，潘男透過電話聯繫1位在逃W男，找來7、8人到檳榔店助陣。眾人趁林女在2樓打盹時，先用膠布封住林女嘴巴，接著綑綁她，在輪流賞完林女巴掌後，「助陣者」陸續離開，最後只剩潘男、W男、小瑩和小珍。

潘男等人開始一根根拔下林女頭髮，甚至有人拿起滾燙的開水澆在林女身上；最殘忍的是，有人還拿出美工刀，針對林女的臉部、下半身施以「剮刑」，一刀接著一刀劃開林女的皮肉。林女前後遭凌虐約1小時，最終躺在血泊中停止呼嚎，斷氣而亡。

潘男等人結束殘暴惡行後，擔心林女化作冤魂報復，又找來會做法事的何女幫忙。何女到場後，非但不報警，還要求潘男去抓1隻黑狗，殺死黑狗後，把狗血灑在林女身上，並交代「記得要把死狗塞進她（林女）懷裡，這樣才可擋煞，才能讓她看不到路，無法報復。」

2天後，潘姓男子等人把「人狗雙屍」放進後車廂，載到距離檳榔店約10公里的一處草叢焚屍。由於害怕東窗事發，潘姓男子隨即結束開張沒幾個月的檳榔店，眾人也分道揚鑣，此案也一懸22年。

▲案發後警方為得知死者身分以緝凶，公布她的衣著、飾物等盼認識民眾出面。（圖／刑事局提供）

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