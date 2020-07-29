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櫻花西施遭「剮刑1hr」痛苦斷氣！失聯2周直覺遇害　爸嘆：長醜一點就好了

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林父想到女兒從小就跟著他吃苦，最後還不幸遇害，訪談到一半就頻頻拭淚。（圖／本刊社會組）

▲林父想到女兒從小就跟著他吃苦，最後還不幸遇害，訪談到一半就頻頻拭淚。（圖／本刊社會組）

圖、文／CTWANT

綽號「櫻花妹」、長相甜美的台日混血兒林女，22年前慘遭工作地的檳榔店老闆潘男、閨密合謀殺害，不僅17歲就香消玉殞，死前還受盡凶徒折磨，被施以「剮刑」1小時才痛苦斷氣。該案日前靠關鍵證人偵破後，本刊找到林爸爸，他嘆氣表示「水人嘸水命」。

林父今年已70歲，他坦言日前警方上門後，才得知失蹤的女兒已確定遇害，「她（林女）大約15歲離家，我也不知道她跑去桃園當檳榔西施；當年她2個星期沒和我聯絡，我就向警察報失蹤協尋，但可能父女連心吧，我總覺得她應該已遭不測，這20多年來，我每天都向神佛跪拜，求神佛幫助女兒，去找害她的壞人算帳。」

雖然林父直覺女兒恐已遭到不測，警政單位、戶政機關也多次上門，希望林父同意將女兒登記為「死亡」，然而，林父始終拒絕，「我覺得只要不去登記，女兒就永遠還活著，只活在我心裡也好。」他還詢問本刊記者：「我們家屬有沒有機會和凶嫌對質？如果有，我真的想揍死他們！」

而每個認識林女的朋友，都大讚她「超級無敵漂亮」，林父拿出女兒生前照片給記者看，只見林女皮膚白皙又濃眉大眼，果然頗有模特兒的架式，但林父似乎不認為女兒漂亮是件好事，嘆氣說：「如果長得醜一點就好了，就不會這麼早（過世）吧？」

林父覺得女兒生前跟著自己其實滿苦，娓娓道出林女身世：「我的媽媽是日本人，女兒從小跟著我和太太在日本東京長大，她12歲時，我和老婆離婚，就帶著她回台北定居。剛回來時，因為一句國語都不會說，朋友們都叫她『櫻花妹』」。

林父透露，他回台再娶後，林女和繼母等人相處並不融洽，國中都沒讀，15歲左右就離家，有時投靠奶奶，有時借住不同朋友家，「但不論她（林女）落腳哪裡，每星期都會向我報平安，所以當她沒跟我聯絡，我整個心就七上八下，覺得可能出事了。」

林女在桃園平鎮路邊遭焚屍，警方到場時放火兇嫌已一鬨而散。（圖／報系資料照）

▲林女在桃園平鎮路邊遭焚屍，警方到場時放火兇嫌已一鬨而散。（圖／報系資料照）

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