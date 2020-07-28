想要卻硬不起來！台中男怒拿「酒瓶硬捅」女友　完事扯髮爆打…她崩潰求饒

▲男子想跟女友發生關係卻硬不起來，竟拿酒瓶猛捅對方下體，法官判刑。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿宏（化名）某日晚間想跟女友小靜（化名）嘿咻，卻突然硬不起來，孰料他竟惱羞拿酒瓶猛捅小靜下體，造成小靜受傷。完事後，2人又發生爭執，阿宏氣得爆打小靜，導致小靜全身多處擦挫傷。法官審以後，依強制性交罪判阿宏3年4個月徒刑、2條傷害罪各判刑2個月、4個月徒刑。

判決書指出，有家暴前科的阿宏2019年5月2日上午在台中某個橋下想與小靜嘿咻，但卻怎麼樣都硬不起來，孰料他竟惱羞拿起酒瓶，不顧小靜反抗，往小徑下體猛捅，導致小靜下體及腹部受傷，而完事後，2人再度發生爭執，阿宏竟爆打小靜，導致小靜全身多處擦挫傷。

事隔不到1個月，小靜又再度遭到毆打，小靜被打到崩潰，於是告訴阿宏，有法院先前核發的保護令，並且準備報警。沒想到阿宏竟把小靜的包包及手機搶走，阻止她報警，所幸小竟趁隙逃離，才獲得救援。

法院審理期間，阿宏辯稱，原本他要與小靜嘿咻，但硬不起來，還被小靜嘲弄，一時氣憤才動手。法官事後認為，阿宏為逞一己私慾，竟拿堅硬物品捅入小靜下體，完全不尊重女性，惡性實屬重大，因此依強制性交罪判阿宏3年4個月徒刑、2條傷害罪各判刑2個月、4個月徒刑。

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