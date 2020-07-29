4大重點一次看！《集合啦！動物森友會》夏季更新30日發布　可施放專屬煙火

▲新增煙火大會。（圖／翻攝自Nintendo HK官方頻道）



記者黃可昀／綜合報導

《集合啦！動物森友會》將在7月30日發布第二彈的「夏季大更新」，這次的更新重點主要分成4個項目，其中最受矚目的就是「煙火大會」與「夢美的邂逅」，玩家們都已經迫不及待要創作專屬煙火，並在自己的島嶼盡情施放。本次更新時間將在7月30日早上9點開放玩家免費下載，此外，任天堂也預告下一次免費更新將在今年秋季曝光。

任天堂28日釋出預告影片，更新重點有以下4點：

1、煙火大會

8月每周的星期日晚上都有煙火大會，北半球或南半球的玩家皆可參與，只要把「我的設計」中的煙火成品交給廣場的西施惠，就能看到自己製作的煙火點亮夜空。

2、夢美的邂逅

躺在床上睡著後，就會進入紫色的迷幻夢境，在夢裡「夢美」會帶著你參觀世界各地的島嶼，和現實生活中一樣可以自由走動，或是與人物對話，可以隨心所欲地探索別人家，但由於這是夢境，所以在夢裡做的事並不會影響到現實。寄存夢境還能得到夢境門牌號，讓你的島嶼也被其他玩家看見。

3、新增季節相關商品

8月七夕即將到來，玩家可以購買「牛郎／織女服飾」，每個國家能購買的項目不一樣，會隨著當地的節日做變化，此外，還會贈送「煙火大會牆」，讓玩家在自己房間裡就能欣賞煙火。

4、復原儲存資料服務

玩家可事先透過網路備份資料，當Nintendo Switch主機不見或故障時，維修後即可下載先前存的資料，就能從之前儲存的進度繼續遊玩，不用怕全部要從頭開始。