ATM領錢撿到Switch遊戲機　帥警奇招「登動森寄信」真找到島主了

▲大安和平東路派出所警員韓佳晉細心透過該遊戲發函果然順利找回遊戲主機失主。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7月18日晚間台北市大安區有民眾到ATM領錢時發現機器旁有台Switch遊戲主機，熱心民眾把主機送到銀行對面和平東路派出所報案，但遺失物就僅有遊戲主機和近來熱門夯GMAE「動物森友會」，警員靈機一動，透過該遊戲發送信函功能通知遺失主機的「島主」前來認領，果不其然失主的遊戲夥伴立刻發現警方簡訊，通知失主改到派出所領回。

▲大安和平東路派出所警員韓佳晉細心透過該遊戲發函果然順利找回遊戲主機失主。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，有熱心民眾在18日晚間17時左右，在和平東路玉山銀行ATM領錢時，發現機台上有一個黑色長方形拉鍊包，打開發現是一台Switch遊戲主機，見和平東路派出所就在銀行對面，把主機帶往報案。

▲大安和平東路派出所警員韓佳晉細心透過該遊戲發函果然順利找回遊戲主機失主。（圖／記者張君豪翻攝）

執勤員警韓佳晉查看拉鍊包內容物，只有主機一台沒有任何失主的聯絡資訊，雖然韓員本身也沒有接觸該款遊戲機，但認為遺失遊戲的主人應該很著急，於是決定向友人詢問操作方式，看能不能盡早聯絡到失主，

經過警方摸索後，發現主機內最流行的「動物森友會」遊戲可以發函通知朋友，警方立刻透過該功能留下派出所聯絡電話告知原因，並希望遊戲內的朋友能看到通知帳號主人，警方發出「協尋島主」信函，並留下警所的住址和聯絡方式。

結果不到數小時，這封警方透過「動物森友會」的協尋信函就被主機失主的楊姓朋友看到，「動物森友會」遊戲威力果然強大，當晚就輾轉通知到許姓失主將遺失的遊戲主機給領回，許民感謝警方協助尋回主機，這恐將也是全台治安史上第一個靠遊戲功能幫忙協尋回主機失主的真實案例。

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