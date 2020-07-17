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拿「黃牛」沒輒！　任天堂揭二代switch發展重點、承諾穩定產能

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▲任天堂,swtich。（圖／翻攝自任天堂官方網站）

▲任天堂swtich。（圖／翻攝自任天堂官方網站）

記者謝仁傑／綜合報導

在任天堂的股東大會上，社長谷川俊太郎表示，由於 switch 主機產能不足，使得市面上出現黃牛價橫行的狀況，股東也要求除了增產與預購抽籤販售之外，公司應該付諸更多行動；然而谷川表示，由於現行法規沒有辦法規範黃牛價轉賣的情形，任天堂也只能確保 switch 的出貨和產能更加穩定。

谷川指出，switch 從生產到在通路上市需要一段時間，而目前市場對於遊戲機的需求持續在提升，因此無法預測何時能改善供貨狀況，不過現階段 switch 的產能已回到正常軌道上。

此外，近來頻繁傳出伺服器當機或延遲問題，Joy-Con也傳出容易損壞的問題，對此官方回應，將會著手去處理這些問題。股東會上也宣布，今年度任天堂相關的活動計畫，都會如期進行。

谷川表示，目前將重點集中在拉長 switch 的生命週期；執行董事鹽田興則表示，任天堂的特色不是注重遊戲機效能，而是透過各式各樣的遊戲讓玩家玩得開心；主機開發的靈魂人物宮本茂則強調，不會在效能上與Sony、微軟等產品做競爭，並透露未來新主機的重點將擺在手把及相應的玩法。

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