若美軍重返菲國駐紮...杜特蒂語出驚人：菲律賓人會滅絕！

▲杜特蒂的思考方式常與一般人不同。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）27日在眾議院發表第5次國情咨文，演說中提到，不希望美軍重返菲律賓駐紮海軍基地，因為這有可能讓菲國成為中美之間「核武器」的目標，屆時恐造成菲律賓人「滅絕」。

根據美媒《華盛頓觀察家報》報導，先前有消息指出，美方有意重返呂宋島中部的蘇比克灣（Subic Bay）的軍事基地駐紮。對此，杜特蒂27日在國情咨文演說中否認傳聞，並表達自己不希望美軍重返菲國的態度，因為在這種敏感時期，一旦同意，將引爆一場戰爭，而核武器的威力將導致菲律賓種族「滅絕」。他提到，「你在此時建立基地，這一定會引爆一場戰爭，因為未來基地會成為核武戰爭目標」、「這一定會讓菲律賓族滅絕」。

據了解，儘管川普試圖增加美國履行條約義務，保護菲國免受中國的威脅，但杜特蒂的立場非常鮮明，不願參與中美之間的戰爭。杜特蒂曾回應表示，「國家無法承擔與中國兵戎相見，只能依靠外交維護部分主權，因為對方擁有武器，但我們什麼都沒有，而未來將重新定義重要夥伴，使國家能處於優勢的地位，且在發展區域秩序和初始全球問題的過程中，增加彼此的利益。」

值得一提的是，蘇比克灣曾為美國最大的軍事基地，直到1992年被火山灰掩蓋，才全數撤離。菲國外交部於6月終止「菲美軍隊互訪協定」（VFA）計畫，這也意味著美國軍隊入境菲國時，必須持有護照和簽證等，不過因為新冠肺炎的影響，這項協議也暫時停擺。