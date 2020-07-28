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快訊／對流大爆發！全台16縣市下班防「豪大雨來襲」　雨神再淋1天熱區出爐

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲台東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

下班帶傘！中央氣象局傍晚5時25分針對全台16縣市發布「豪雨特報」，受對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，28日新竹縣已有局部豪雨發生，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、嘉義市、台南、屏東、花蓮地區及北部、宜蘭山區也有局部大雨發生的機率。

【19:20更新】28日南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣已有局部豪雨發生，入夜後台東縣有局部大雨或豪雨，花蓮地區及恆春半島仍有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。豪雨特報範圍縮小至台東縣。大雨特報範圍：宜蘭、花蓮。

請繼續往下閱讀...

氣象局觀察，台灣附近的高壓勢力較弱，太平洋上雲系多，代表水氣多且環境較不穩定，並隨著高壓環流的偏南風移入台灣，除了帶來中南部地區的短暫降雨，午後對流發展也較旺盛，傍晚5時許升級對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣7縣市發布豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣9縣市發布大雨特報。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲雨神再淋一天，29日午後各地午後有局部大雨或豪雨發生 。

氣象局預報，29日在偏南到東南風環境下，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區上午前雖然可以維持多雲到晴，午後各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率。沒下雨前感覺仍悶熱，全台高溫普遍在33至35度，其中大台北地區、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率。

預計30日至8月1日（周四至六）太平洋高壓逐漸從台灣北方海面向西伸展，午後降雨減少，剩西半部地區及東半部山區午後仍有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生機率，風向為東南風，東半部不定時會有局部短暫陣雨。氣象局指出，本周除了高溫，也要請留意南海至菲律賓東方海面低壓帶內熱帶系統發展。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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