颱風窩報到！周日起先變天「2降雨熱區」曝　一張圖看最新發展

▲俗稱「颱風窩」的季風槽開始發展了，低壓也很容易會發展起來，有利於熱帶性低氣壓或颱風的生成及發展。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

俗稱「颱風窩」的季風槽報到了！氣象局指出，本周後期副熱帶高壓軸線北抬使得季風槽得以在南海及菲律賓東方海面建立，而季風槽是熱帶擾動的溫床，有利於熱帶性低氣壓或颱風的生成及發展，未來一周要留意發展。周日起受到南方海面低壓帶影響，雲系北移水氣再度增多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。

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▲季風槽建立，氣象局提醒，未來10天需留意南海至菲律賓東方海面低壓帶內熱帶系統之發展。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕指出，由於南海到菲律賓東方海面形成大範圍低壓帶，當中可能會有熱帶擾動或熱帶性低氣壓發展跡象，目前來說，還沒看到比較明顯的熱帶擾動或熱帶性低氣壓發展起來，到周日前都要繼續觀察。

若是這周仍無颱風生成，就將創下史上首次7月零颱風生成紀錄；但若低壓帶中有系統發展快快的話，最快本周仍有機會生成颱風。

▲氣象局說明季風槽報到，環境有利於熱帶性低氣壓，甚至是颱風發展。（圖／中央氣象局）

至於未來一周天氣，氣象局表示，明天天氣跟今天類似，午後雷陣雨範圍還是較大，台灣各地都要留意，不過雨勢強度沒有今天強，部分地區留意局部大雨或豪雨發生。

▲這周到下周有許多低壓發展的趨勢，氣象局表示，若發展快的話，最快本周有機會生成颱風。（圖／記者黃心瑀攝）

周四至周六，太平洋高壓再度增強，各地要注意高溫炎熱天氣，西半部留意午後雷陣雨，不過降雨範圍及強度不會像近日這麼廣及強；風向為東南風，東半部不定時會有局部短暫陣雨。

周日起，南邊低壓帶往北移動，從巴士海峽到台灣都在低壓帶範圍內，中南部、東半部容易有局部短時降雨發生，降雨範圍會較大，一直到下周二、三都還是低壓帶影響環境，北部雲量也會增多，為多雲午後雷陣雨的天氣。

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