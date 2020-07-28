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玉山學者名單出爐！43人獲選　1人加薪500萬、7人加薪150萬

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲玉山學者名單今日公布。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（28日）公布109年玉山學者徵選計畫名單，共有43件通過審議，其中1位玉山學者獲得外加年薪500萬元，另外7位玉山青年學者獲得外加年薪150萬元。

教育部高教司副司長粱學政說明，今年共21校提出98件計畫申請案，通過有43件，其中15件為玉山學者、28件為玉山青年學者，將分別由台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學、台灣師範大學等12校聘任。

請繼續往下閱讀...

粱學政指出，玉山學者可獲外加年薪300萬元到500萬元，以三年為一期；今年獲最高額500萬元者有一人。玉山青年學者則可獲外加年薪50萬元到150萬元，以五年為一期，其中獲最高額150萬元有7人。而評估標準包括學術地位、薪資狀況、所屬學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向。

教育部也說明，玉山（青年）學者徵選係依學術領域區分為工學、理學、人文與藝術、生命科學及農學、醫學及社會科學等6領域，每案經初審、書面審查、複審及決審4個階段。審查通過標準者，玉山學者候選人本身學術能量應至少達到教育部「學術獎」學術標準，玉山青年學者則應達到或具有獲科技部「吳大猷獎」學術標準或潛力。

另外，教育部也說明，玉山學者從今年起新增「國家產學大師獎」，學者需具「國際競爭力」，或對國家產業發展具重要影響力，且可結合學校或地方既有特殊優勢，由學校提供配套措施，並加入產／企業團隊合作，今年計4位具產業貢獻之學者提出申請，核定通過1位。

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