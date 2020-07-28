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幕後／地方派系推坑江啟臣　李眉蓁出線一次解決三個問題

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的民調始終在低檔徘徊，再加上爆發論文抄襲風波，黨內有人將矛頭指向江啟臣。李眉蓁究竟如何出線？知情人士表示，黨中央當初鎖定的非李眉蓁，在符合條件的人選都婉拒之後，只好尋求地方派系協助，李眉蓁最後成為不得不的選擇。

藍營人士表示，補選依法原有3個月作業時間，最晚在9月12日前補選，中選會刻意將補選時程縮短，讓國民黨連熱身的機會都沒有，最後一刻敲定李眉蓁，「藍營在補選這局落得這個下場，就是民進黨想看到的結果。」

從競選團隊的人馬來看，李眉蓁的幕僚團隊與去年韓國瑜總統大選的幕僚為同一群人，新聞、社群操作也如出一徹，以及北上拍攝定裝照的廠商也跟韓國瑜用同一家。就連爆出論文爭議時，內部意見不合、慢半拍的危機處理也令人想到當時的韓國瑜。

▲▼李眉蓁質詢韓國瑜。（圖／翻攝高雄市議會）

▲李眉蓁質詢韓國瑜。（圖／翻攝高雄市議會）

談及李眉蓁徵詢過程，知情人士表示，在徵詢時間的壓縮之下，日前黨中央希望從高雄找年輕人或是政治素人，且希望是女性，如此一來可以跟陳其邁做對比。

據指出，黃昭順曾牽線換肝神醫陳肇隆接受面談，江啟臣親自多次勸進後陳被動搖，向江表示「還在考慮」，但陳過去曾赴大陸醫學研究，擔心重演柯文哲葉克膜劇情，其夫人也反。第二順位則是由韓國瑜推薦的高雄市議長許崑源遺孀林絲娛，但她的小女兒也極力反對。

外界將徵詢李眉蓁的矛頭指向江啟臣，不如說是被地方派系推坑。知情人士透露，在黨中央徵詢的人選都婉拒的情況下，「挺韓」地方派系最後跳出來共同推薦李眉蓁，李本人也有意願出征。高市黨部莊啟旺也跟江啟臣報喜表示，李眉蓁出線「可以一次解決地方輔選、人脈、金援等問題。」

地方人士表示，經過民調對比，李眉蓁是議員中年輕人支持度最高，具有父親的地方人脈優勢且自備糧草，以及其女性、年輕、清新的形象，最後成為「最大公約數」的被提名人。

▼國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院通過陳菊監察院長人事案，國民黨團議場外召開記者會抗議作票，立委江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

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