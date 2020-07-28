泰移工染新冠！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中

記者嚴云岑／台北報導

在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心坦言，「不排除為本土案例」，今（28）日公佈初步疫調結果，分別匡列宿舍區、工作區與公司其他員工189人，只有1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前住院隔離中。

指揮中心發言人莊人祥表示，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

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個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離。

▲指揮中心公布自台返泰個案之接觸者追蹤及採檢情形。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。為降低傳染風險，指揮中心已於今日針對公司其他員工共160人擴大採檢完畢；上述160人目前皆無疑似症狀。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，移工入台需居家檢疫14天，衛福部有提供600床集中檢疫床位供勞動部運用，從3月17日至今，接受入境檢疫的移工有7737人，目前還在檢疫中的事327人，居家檢疫中1411人。

薛鑑忠提到，針對在台移工，勞動部也有訂定工作指引，提供給雇主、仲介與移工，除了希望雇主盡量提供工作分流，避免混班或混寢居住外，移工若有身體不適症狀，有應儘速安排就醫，若有確診移工，也應依規定進行隔離，如果雇主沒有適當場所，勞動部也可協助安排。

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