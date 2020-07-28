800壯士反年改戰車擋救護車…上校重摔遲送醫腦死　「拔菜總指揮」獲判無罪

▲繆德生倒地不醒時，盧朝財仍在車上指揮群眾抗議，迫使救護車繞道、涉嫌延誤就醫挨告。（圖／資料照）

記者羅志華／台北報導

反年金改革團體「八百壯士」於2018年2月間，突襲立法院抗議，時任藍天行動聯盟秘書長繆德生，在過程中自高處跌落，經數天救治後，家屬同意拔管，當時「全民拔菜總部」總指揮盧朝財涉嫌阻擋救護車、延誤就醫，拖延了近5分鐘，檢方依妨害自由等罪起訴，北院7月28日判盧朝財無罪。

繆德生於2018年2月27日上午，為插下旗幟爬上立法院外牆，過程中卻不慎踩空頭部撞地，當場昏迷不醒，當時現場一片混亂，800壯士團體與警方一度互控妨礙救護車、延誤就醫，直到警方公布畫面，才發現當時盧朝財正站在該處宣傳車上指揮抗爭群眾，遭外界批評有阻礙救護車嫌疑。

檢方依蒐證畫面，認為警方當時已多次廣播，救護車也到現場了，但盧朝財仍將車輛停在原地，也沒指揮群眾讓路，導致救護車必須繞至側門進入，至少延誤近5分鐘的救援時間，依妨害執行救護業務、強制、妨害公務、妨害自由等罪起訴。

盧朝財於事件發生後，曾哽咽表示，他為繆德生這位好戰友哭了不知幾次，他是被動支援這活動、無怨無悔，於審理期間也否認犯罪，稱當時場面混亂、根本不知道有人受傷，在他得知繆德生受傷後，曾試圖將車推開，無奈現場人擠人沒辦法，他從來沒想過要擋救護車。

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