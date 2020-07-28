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看電視碰一聲！苗栗業務1天沒睡…開奧迪撞路邊停車「一句話」讓全場傻眼

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▲余姓業務員疑似疲勞駕駛加上車速過快，失控撞上停在路邊的轎車；還怪對方是路邊逆向停車惹的禍 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲余姓業務員疑似疲勞駕駛加上車速過快，失控撞上停在路邊的轎車；還怪對方是路邊逆向停車惹的禍 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名余姓業務員，27日下午駕車行駛頭份是銀河路1處轉彎時，疑似疲勞駕駛失控撞上停在路邊的小客車；鍾姓車主趕緊出門查看，發現轎車被撞毀並且卡在隔壁鐵門上；余男下車後反控是鍾男路邊逆向停車所害，雙方在路邊差點上演全武行，所幸都無人受傷，至於肇事原因，還待調查中。

據現場民眾指出，余男駕駛白色奧迪自小客車，傍晚6時許行經頭份市銀河路時，因轉彎不慎直接撞上停在路邊的藍色小客車；轟隆一聲，嚇得左右鄰居紛紛出門查看，鍾男看見自己的愛車不僅車頭全爛、後座窗戶碎了一地，整輛車還移位到隔壁鐵門上；而肇事余男的白色轎車安全氣囊爆開，精神恍惚的自行下車，也讓大家全看傻了眼。

▲▼被撞的藍色轎車，不僅車頭全毀、後座玻璃破碎一地，還被撞到隔壁門口，將鐵門都撞凹陷。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼被撞的藍色轎車，不僅車頭全毀、後座玻璃破碎一地，還被撞到隔壁門口，將鐵門都撞凹陷。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼被撞的藍色轎車，不僅車頭全毀、後座玻璃破碎一地，還被撞到隔壁門口，將鐵門都撞凹陷。（圖／記者黃孟珍攝）

鍾男氣憤的表示，自己在樓上好端端的看著電視，聽到碰的一聲趕緊下樓查看，還來不及看愛車損毀程度如何，就被肇事的余男指控是逆向停車才害他撞上；鍾男家人聽到這番話，氣得差點爆發肢體衝突，所幸被鄰居拉開。鍾無奈的說，自己停在家門口已經20多年了，還好有車檔著，不然衝進家裡面就不堪設想了，自己每天都要載工人到新竹工作，現在交通工具都毀了，也不知道要如何工作。

余男也向警方表示，自己是業務員，已經超過1天都沒有闔眼了，因為精神不濟才會導致意外發生，也會負起賠償責任；警方也對他進行酒測，酒精濃度為零，所幸現場無人受傷，至於詳細責任歸屬問題，還需警方釐清中。

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