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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

監獄人權再進步！禁帶原子筆進候訊室　受刑人打官司勝訴

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▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲受刑人打官司，台北地院判決一律禁止帶原子筆進候訊室違法。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

監獄人權再往前！台東監獄謝姓受刑人，去年被提訊到台北地檢署訊問，他不滿法警禁止他攜帶原子筆進候訊室，打起行政訴訟。台北地院審理後，認為檢方「所為管理措施顯已逾其必要性，不符比例原則而屬違法」，因此判決謝男勝訴。

謝姓受刑人為大法官解釋755號的聲請人之一，他因毒品案件遭判刑14年半定讞，一開始先進桃園監獄服刑。當時他在監獄中就對監所管理員喊「獄卒」，遭到禁止後，又在書信中批評監所，最後被監所處罰；最後他要寄送賀年卡，也被監所禁止，並沒收原子筆。謝男先向台北地院提出抗告，北院審理法官吳佳霖，也認為相關規定違憲，因此針對相關法令撰寫釋憲聲請書，協助受刑人釋憲。

謝男與吳佳霖的釋憲聲請書最後成功說服大法官，讓大法官做出維護監獄人權極為重要的釋字755號解釋，宣告《監獄行刑法》相關規定違憲。這也促成法務部推出《監獄行刑法》、《羈押法》的修正草案。此外謝男對獄中諸多管理措施不滿，他去年也不滿監獄管理人員要求他唱軍歌、答數，提出行政訴訟，臺東地院也判決他勝訴。另外他也不滿獄方開拆他的信件，提出國賠訴訟勝訴，一審獲賠3000元。

至於本案乃因他去年8月1日被提訊到台北地檢署，於借提過程及在候訊室時，北檢法警以他曾有脫逃意圖，併評估現場狀況後，遂將謝男所持原子筆予以暫時保管。謝男不服，認為自己並無有脫逃意圖，但北檢卻一概在候訊室禁止收容人攜帶原子筆，與其他監所不同，逾越司法院釋字第755號解釋所稱，達成監獄行刑目的所必要之範圍，不法侵害謝男受憲法所保障之基本權利，亦非顯屬輕微，限制謝男當日之訴訟攻防權利，謝男因此提出行政訴訟。

一審台北地院審理後，受命法官黃翊哲認為就有關候訊室之安全防護事項，法警應注意人犯之安全維護，檢查其身體有無攜帶危險物品、違禁品或藥物等，著重點在於有無「危險物品」等與安全防護有關事項。所以人犯攜帶「原子筆」一事進入候訊室，是否可謂與攜帶「危險物品」等價觀之，得予一概禁止，自應端視此有無合於比例原則而定。而本案中，人犯在候訊室管領原子筆可供書寫記錄，以俾緊接之偵查庭訊問準備，所採取一概禁止攜帶原子筆進入之管理措施，其造成之損害與欲達成目的之利益顯失均衡，有違比例原則。故北院認為一律禁止攜帶原子筆進入候訊室的作法違法，判決謝男勝訴。對於敗訴，北檢不服，已經表明會提出上訴。
 

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