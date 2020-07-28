　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無圍牆博物館「未來+3」　蔡炳坤：北藝、北流、松菸串流東西門戶

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市府關懷、法律協助及求償進度記者說明會，台北市副市長，蔡炳坤。（圖／實習記者方敬攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料照／實習記者方敬攝）

實習記者李佩弦／台北報導

根據台北市政府的「無圍牆博物館」計畫，捷運紅線貫穿五大區塊，包括北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺、城南台大，希望將共同的元素串聯起來，未來還會新增「士林北藝」、「南港北流」、「信義松菸」，整個計畫加起來共八個區塊。

台北市副市長蔡炳坤表示，「無圍牆博物館」計畫希望透過故事，讓這座城市賦有生命力，讓少了圍牆的這座城市的故事，在民眾與遊客的身邊流動。

蔡炳坤日前在訪談節目《台北大小事》中提到，一個城市的發展，必定是有過程的，且夾雜著建築及人物，留下許許多多讓大家覺得很熟悉的故事，再從故事當中去找到各個區域的元素，最後再加上溫度，把它融合成一個區域性的生活共同記憶。

蔡炳坤說，這五大區塊都各自具有所代表的風格特色，「北投溫泉」代表的意象是最有社區活力的溫泉小鎮，其中包含溫泉、鐵道、綠建築，讓人們擁抱大自然的療癒勝地，北投又以溫泉最具特色，結合在地文史與生態資源，體驗溫泉、鐵道等獨有風情，陸續重現北投特有的懷舊時光。

蔡炳坤表示，在「大稻埕」可以體驗台北最復古的新味道，重現舊城傳統節氣在地文化，延續台灣新文化運動精神，大稻埕曾經是昔日台灣走向國際的門戶，萬商雲集，洋行林立，發展出以「茶」、「戲曲」以及「新文化」為主軸的「大稻埕人文生活場域」。

而「城北廊帶」則是當代青春多元的藝術櫥窗，老街生態、新興文創、市民與藝術文化交織的美學場景，藉由無圍牆博物館概念的進駐、誠品地下街與線形公園的串連，加上赤峰街新興的文創小店、獨立人文書店，將匯集為一座城市綠洲文創美學區。

「萬華艋舺」訴說著常民文化生猛力，是廟會、陣頭、剝皮寮，台北草根活力所在，另外還有美食小吃帶來人潮，創造不同的觀光商機。最後「城南台大」散發城南的空氣，留著啟蒙的光，是最有文藝氣息的區塊，融合移民文化、自然生態及獨立精神之水岸文化，新與舊、都市與自然、主流與次文化在此區融合共榮。

對於五大區塊是否就能概括台北城市風貌的問題，蔡炳坤也指出，第一階段規劃的「五大區塊」就花了5年，接下來還有第二階段，變成「5＋3」的區域串聯。

▼無圍牆博物館5+3區域圖。（圖／翻攝自YouTube／《台北大小事》）

▲▼無圍牆博物館5+3區域圖。（圖／翻攝自YouTube／《台北大小事》）

新增的三大區塊，加入「士林北藝」從圓山一直連結到故宮，其中士林區的表演藝術中心，未來也將成為士林重要的據點；另外，從東邊拓展加入「南港北流」、「信義松菸」。

蔡炳坤表示，南港是東西的門戶計畫，台北流行音樂中心也於9月正式開幕，有望成為全亞洲最好的流行音樂中心；「信義松菸」則是將松菸、大巨蛋、國父紀念館、台北機場、台北101串聯在一起，是非常具有商業、人文，可以相互融合的地方。

蔡炳坤強調，外界對一般博物館的認知，其實展覽品就只是展覽品，發展無圍牆博物館後，無圍牆博物館的展覽品可能是人，可能是建築，也可能是文化，甚至是當地人他們的故事，無圍牆博物館跟人的生活型態是湊合在一起的，他們要讓每一個小細節，都讓這個城市充滿生命力。

▼ 台北表演藝術中心。（資料照／臺北表演藝術中心提供）

▲▼ 臺北表演藝術中心 興建中（圖／臺北表演藝術中心提供）

▼台北流行音樂中心。（資料照／記者楊亞璇攝）

▲▼台北流行音樂中心。（圖／記者楊亞璇攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
王瞳害他綠炸…艾成揭不離棄主因「被鬼附身」
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

台中上繳1500億「分不到2成」　盧秀燕喊話中央：不要一桃殺三士

民眾黨提「釋憲」凍結陳菊、新監委職權　點名國民黨共同連署

無圍牆博物館「未來+3」　蔡炳坤：北藝、北流、松菸串流東西門戶

國防部：陸軍新竹湖口基地招商　軍民活動中心內建生存遊戲場

「疫苗國家隊」進度落後　衛福部急編預算外購1500萬劑

「監委爭議在於提名、同意權門檻」　林為洲：即使不廢　也要修憲改良

陳其邁點名取消挖石油...李眉蓁「尷尬回應3個字」！下秒喊話：回歸正常選舉

「胸部變小」挺媳婦說法惹議急關臉書　李眉蓁：婆婆心情大受影響！

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

台中上繳1500億「分不到2成」　盧秀燕喊話中央：不要一桃殺三士

民眾黨提「釋憲」凍結陳菊、新監委職權　點名國民黨共同連署

無圍牆博物館「未來+3」　蔡炳坤：北藝、北流、松菸串流東西門戶

國防部：陸軍新竹湖口基地招商　軍民活動中心內建生存遊戲場

「疫苗國家隊」進度落後　衛福部急編預算外購1500萬劑

「監委爭議在於提名、同意權門檻」　林為洲：即使不廢　也要修憲改良

陳其邁點名取消挖石油...李眉蓁「尷尬回應3個字」！下秒喊話：回歸正常選舉

「胸部變小」挺媳婦說法惹議急關臉書　李眉蓁：婆婆心情大受影響！

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

「2020年全球過半人口染疫！」他翻出30年前老報紙...驚見頭條神預言

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

中職／朱育賢今晚拚百轟　陳禹勳本周挑戰百救援

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

政治熱門新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

葉元之補刀李眉蓁　她根本不會寫論文…應該也看不太懂

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密

罷免黃捷衝破第一階！5大理由曝光

幕後／藍營擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

北市衛生局推「婦癌篩檢」抽萬元禮券

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

更多熱門

相關新聞

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館

台北市副市長蔡炳坤近日接受「台北大小事」節目專訪時也進一步說明指出，一般人對博物館的概念就是一棟房子，進去之後可以看到很多的靜態的展示，也有一些活動的進行，是比較傳統博物館的概念，在西方也好，在歐美很多國家，慢慢開始重視說跟人的生活型態是在一起，把無圍牆的概念打開來，打破疆界，不限定在一個空間當中，最重要是跟生活所謂的場域結合在一起，於是就有生態博物館的概念，結合生活、結合生產產業，跟生態做結合。

柯文哲提「買service」解決問題　社會企業是北市的重要夥伴

柯文哲提「買service」解決問題　社會企業是北市的重要夥伴

前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

柯P換11位發言人　王世堅：花瓶擺設用的

柯P換11位發言人　王世堅：花瓶擺設用的

挨轟選舉訓練班？柯：我以後專打新潮流

挨轟選舉訓練班？柯：我以後專打新潮流

關鍵字：

無圍牆博物館台北市政府柯文哲蔡炳坤

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面