無圍牆博物館「未來+3」　蔡炳坤：北藝、北流、松菸串流東西門戶

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料照／實習記者方敬攝）



實習記者李佩弦／台北報導

根據台北市政府的「無圍牆博物館」計畫，捷運紅線貫穿五大區塊，包括北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺、城南台大，希望將共同的元素串聯起來，未來還會新增「士林北藝」、「南港北流」、「信義松菸」，整個計畫加起來共八個區塊。

台北市副市長蔡炳坤表示，「無圍牆博物館」計畫希望透過故事，讓這座城市賦有生命力，讓少了圍牆的這座城市的故事，在民眾與遊客的身邊流動。

蔡炳坤日前在訪談節目《台北大小事》中提到，一個城市的發展，必定是有過程的，且夾雜著建築及人物，留下許許多多讓大家覺得很熟悉的故事，再從故事當中去找到各個區域的元素，最後再加上溫度，把它融合成一個區域性的生活共同記憶。

蔡炳坤說，這五大區塊都各自具有所代表的風格特色，「北投溫泉」代表的意象是最有社區活力的溫泉小鎮，其中包含溫泉、鐵道、綠建築，讓人們擁抱大自然的療癒勝地，北投又以溫泉最具特色，結合在地文史與生態資源，體驗溫泉、鐵道等獨有風情，陸續重現北投特有的懷舊時光。

蔡炳坤表示，在「大稻埕」可以體驗台北最復古的新味道，重現舊城傳統節氣在地文化，延續台灣新文化運動精神，大稻埕曾經是昔日台灣走向國際的門戶，萬商雲集，洋行林立，發展出以「茶」、「戲曲」以及「新文化」為主軸的「大稻埕人文生活場域」。

而「城北廊帶」則是當代青春多元的藝術櫥窗，老街生態、新興文創、市民與藝術文化交織的美學場景，藉由無圍牆博物館概念的進駐、誠品地下街與線形公園的串連，加上赤峰街新興的文創小店、獨立人文書店，將匯集為一座城市綠洲文創美學區。

「萬華艋舺」訴說著常民文化生猛力，是廟會、陣頭、剝皮寮，台北草根活力所在，另外還有美食小吃帶來人潮，創造不同的觀光商機。最後「城南台大」散發城南的空氣，留著啟蒙的光，是最有文藝氣息的區塊，融合移民文化、自然生態及獨立精神之水岸文化，新與舊、都市與自然、主流與次文化在此區融合共榮。

對於五大區塊是否就能概括台北城市風貌的問題，蔡炳坤也指出，第一階段規劃的「五大區塊」就花了5年，接下來還有第二階段，變成「5＋3」的區域串聯。

▼無圍牆博物館5+3區域圖。（圖／翻攝自YouTube／《台北大小事》）



新增的三大區塊，加入「士林北藝」從圓山一直連結到故宮，其中士林區的表演藝術中心，未來也將成為士林重要的據點；另外，從東邊拓展加入「南港北流」、「信義松菸」。

蔡炳坤表示，南港是東西的門戶計畫，台北流行音樂中心也於9月正式開幕，有望成為全亞洲最好的流行音樂中心；「信義松菸」則是將松菸、大巨蛋、國父紀念館、台北機場、台北101串聯在一起，是非常具有商業、人文，可以相互融合的地方。

蔡炳坤強調，外界對一般博物館的認知，其實展覽品就只是展覽品，發展無圍牆博物館後，無圍牆博物館的展覽品可能是人，可能是建築，也可能是文化，甚至是當地人他們的故事，無圍牆博物館跟人的生活型態是湊合在一起的，他們要讓每一個小細節，都讓這個城市充滿生命力。

▼ 台北表演藝術中心。（資料照／臺北表演藝術中心提供）



▼台北流行音樂中心。（資料照／記者楊亞璇攝）

