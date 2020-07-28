柯文哲提「買service」解決問題　社會企業是北市邁向宜居永續城市的重要夥伴

▲柯文哲出席記者會 。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

新冠肺炎嚴重衝擊各國的經濟和社會發展，為突破此波困境，台北市政府串聯企業及社會企業共同攜手合作，首次發起「企業出題，社企解題」的「暖心創新挑戰賽」，台北市長柯文哲27日特別出席起跑記者會，強調社會企業是北市邁向宜居永續城市的重要夥伴。



柯文哲指出，宜居永續城市是台北市政府的願景，在達到這個願景的過程中，會遇到很多問題，不管是颱風、地震乃至想都沒有想到的新冠肺炎，有些是預期會出現的問題，有的是突然出現的問題，要解決這些問題，政府需要應變，而社會企業是另一個解決的方案。



柯文哲表示，社會企業存在的目的是在解決社會面對的問題，不是純粹以營利為目標；台北市政府在推動很多政策的過程中，包括減塑、低碳甚至新移民社會的支持，純粹由政府去做，有點蠻困難的，因為政府的公務員無法迅速應變，尤其未來10年出現的職業，有一半是現在還沒出現的，現有的職業，未來10年內有一半會消失，所以他有時候發現政府沒有像市場上的企業能應變的這麼快，這也是台北市政府近來採取「買service」的概念。



柯文哲說明「買service」的概念，由市府蒐集各局處在執行政策當中會遇到那些問題，列出來後，由廠商來提案；換句話說，過去市府編列明年的預算，以前都是要買什麼硬體、軟體的，現在倒過來，由政府提出問題，請企業寫方案進來。



柯文哲提到，坦白講，政府有時候連寫標案的能力都有問題，如果對那個題目都不熟悉，怎麼會寫？所以通常買service時，會要求廠商把規格寫出來，再找專家來審，看這個標案的規格合不合理，慢慢地要開始把社會企業視為政府推動政策、解決問題的夥伴。



柯文哲強調，除了政府自己要處理問題外，也很鼓勵每個大企業也開始提出自己問題，然後尋求社會企業的幫忙，看怎麼解決，這也是今天活動的目的。畢竟，企業不可能不在乎獲利，但慢慢每個企業要在產業本身、社會、市場三者求取一個平衡。



柯文哲表示，台北市作為一個創新實驗的城市，承認會出現失敗，所以是一個容許失敗的政府，會繼續鼓勵創新方案在台北實驗，台北市政府產業局會繼續輔導社會企業，特別是創新的社會企業，尤其是能解決新出現的社會問題的社會企業。