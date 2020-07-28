罷免黃捷衝破第一階！3千提議連署書31日送中選會　5大理由曝光

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，罷捷團體「鳳山清捷隊」28日表示將於7月31日，中午11點30分，將罷免黃捷第一階段連署書3千份送至台北中央選委會審查。

罷免黃捷的行動持續進行中，志工前陣子全力整理第一階段所需的連署提議書，罷捷團體「鳳山清捷隊」28日表示將於7月31日，中午11點30分，將罷免黃捷第一階段連署書3千份送至台北中央選委會審查，另外，領銜人和理由書都已經準備好了，罷捷小物也不斷推陳出新中。

至於罷免理由書，罷捷團體透露主要提及五點理由，第一、問政未盡職責；第二、扭曲事實，罔顧民意，第三、面對任何事情，雙重標準，第四、沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率，第五、干預他國內政，將國家安全陷入危險之中。

根據選罷法的規定，以黃捷所在鳳山區市議員選區為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，鳳山選舉人數29萬4083人計算，第一階段約要2940多份，第二階段要2萬9千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬3520票以上。